Agnieszka Woźniak-Starak od lat jest związana ze stacją TVN. Aktualnie dziennikarka jest jedną z gospodyń "Dzień dobry TVN". 25 sierpnia nie mogło więc zabraknąć jej na imprezie stacji, podczas której zaprezentowano ramówkę na nadchodzący sezon jesienno-zimowy. Prezenterka na czerwonym dywanie wyglądała doskonale.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak znalazła w sklepie bluzkę za 10 zł. To w niej dziś chodzi

Ramówka TVN. Bomba odsłoniła brzuch, a Cieślak wskoczyła w genialny garnitur

Agnieszka Woźniak-Starak w kwiecistej sukience. Co za buty!

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uchodzi za ikonę stylu. Prezenterka stawia na ponadczasowe wzory i umie bawić się modą, co też chętnie czyni. Na imprezie TVN-u pojawiła się w prostej sukience w kwieciste wzory. Kreacja podkreśliła jej talię. Trudno też nie zwrócić uwagi na odważny dekolt, który sięgał aż do pępka. Całość uzupełniały beżowe sandały na bardzo wysokiej platformie, które Woźniak-Starak miała ostatnio na koncercie Top of the Top Sopot Festival. Do tego mała, ciemna torebka wysadzana mieniącymi się kryształkami oraz delikatna biżuteria. Dziennikarka rozpuściła też włosy i ułożyła je w hollywoodzkie fale. Zdecydowała się również na elegancki makijaż. Uwagę zwracają nie tylko podkreślone oczy i kości policzkowe, ale też urocze piegi na nosie. Trzeba przyznać, że prezenterka wyglądała obłędnie i trudno było od niej oderwać wzrok.

Agnieszka Woźniak-Starak KAPiF.pl / KAPiF.pl

Więcej zdjęć Agnieszki Woźniak-Starak z ramki stacji TVN znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Sokołowska zadała szyku na jesiennej ramówce TVN. Skromnie, ale z klasą. Poszalała z butami

POLECAMY: Agnieszka Woźniak-Starak w kucu, ale to na jej sukienkę patrzą wszyscy. Ale się mieni! Buty? KOSMICZNE