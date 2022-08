Niedawno pojawiły się informacje o kryzysie w związku Sylvestra Stallone'a i Jennifer Flavin. Okazuje się, że nie były to plotki. Media obiegły wieści, że związek aktora i modelki to już przeszłość.

Sylvester Stallone bierze rozwód. Pozew z podpisem jego żony trafił do sądu

Spekulacje na temat separacji pary pojawiły się po tym, jak Sylvester Stallone zakrył duży tatuaż przedstawiający twarz ukochanej żony wizerunkiem psa, a dokładniej bulmastifa imieniem Butkus, który u boku aktora wystąpił w dwóch pierwszych częściach "Rocky'ego". Zdjęcie z salonu tatuażu obiegło media w połowie sierpnia 2022 roku.

Oprócz tego internauci zauważyli, że Jennifer Flavin przestała obserwować męża na Instagramie. Niedawno również opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z córkami, do którego dodała wymowny podpis.

Te dziewczyny są dla mnie najważniejsze. Nic innego się nie liczy. Nasza czwórka na zawsze - napisała Flavin.

Niedługo po tym modelka w rozmowie "People" potwierdziła, że złożyła pozew o rozwód z gwiazdą "Rocky'ego".

Ze smutkiem ogłaszam, że po 25 latach małżeństwa rozstaję się z mężem Sylvestrem Stallone i złożyłam pozew o rozwód - powiedziała.

Do mediów trafiły również informacje, że modelka domaga się "sprawiedliwego podziału majątku", a jednym z powodów, dla którego zdecydowała się na rozwód, był fakt, że rzekomo aktor ukrywał przed nią znaczne sumy pieniędzy. "People" dotarło również do informacji, według których Stallone miał "zaangażować się w celowe rozproszenie, uszczuplenie i/lub marnowanie aktywów małżeńskich, co miało niekorzystny wpływ ekonomiczny na wspólny majątek". Flavin zapewnia jednak, że pomimo rozstania będzie starała się utrzymywać dobre relacji z byłym partnerem.

Sylvester Stallone i Jennifer Flavin pobrali się 17 maja 1997 r. Para doczekała się trzech córek: Sophie, Sistine Rose i Scarlet Rose.

