Katarzyna Niezgoda obecnie jest związana z aktorem i muzykiem disco polo Pawłem Markiewiczem. Możemy go kojarzyć z ról w paradokumentach, czy takich serialach jak "Chyłka" i "Zawsze warto". Jednak zanim się zaręczyli, bizneswoman była partnerką Tomasza Kammela. Parę tworzyli przez dziesięć lat, ale w ich związku pojawił się kryzys, którego nie byli w stanie pokonać. Niewiele wiadomo o powodach rozstania.

Katarzyna Niezgoda wspomina związek z Tomaszem Kammelem. Mają kontakt?

Katarzyna Niezgoda udzieliła wywiadu Jastrząb Post, w którym wspominała swój debiut w show-biznesie. To Tomasz Kammel wprowadził ją na salony. Przyznała, że została bardzo ciepło przyjęta przez środowisko i mimo że dzisiaj rzadko kiedy pojawia się na ściankach i unika blasku fleszy, to nawiązała wiele przyjaźni, które trwają do dziś.

Czas w show-biznesie był zaskakujący, interesujący. Poznałam wiele ciekawych osób, z którymi do tej pory się przyjaźnię. To był czas bardzo intensywny, ale też bardzo fajny, bo wnosił wiele nowego - powiedziała.

Drogi Niezgody i Kammela rozeszły się w 2015 roku, jednak gdy byli parą, wzbudzali ogromne zainteresowanie mediów. Katarzyna w rozmowie zdradziła, że nie ma kontaktów z Kammelem, a po rozstaniu każde z nich poszło w swoją stronę.

Tomasz ma swoje życie, ja mam swoje życie. Każdy idzie swoją drogą - odpowiedziała krótko na pytanie.

Katarzyna Niezgodna realizuje się jako bizneswoman. Pracowała w banku, gdzie piastowała stanowisko kierownicze a od ośmiu lat jest head hunterką firmy Tower Executive Search.