Zabiegi medycyny estetycznej i operacje plastyczne od lat cieszą się ogromną popularnością wśród osobowości ze świata show-biznesu oraz osób goniących za "idealnym" wyglądem. Nierzadko jednak po ich wykonaniu dochodzi do niepożądanych reakcji, które zamiast upiększać - oszpecają. Przekonała się o tym jedna z tiktokerek ukrywająca się pod nickiem rubyyfrais, która chcąc uzyskać ponętne usta, otrzymała opuchniętą twarz na skutek wywołanej alergii. Swoją historią podzieliła się w internecie.

Tiktokerka powiększyła usta. Nie poszło zgodnie z planem

Ruby opublikowała na TikToku filmik z serią zdjęć, w którym pokazała, jak skończyło się dla niej rozpuszczanie wypełniacza w ustach. Po zabiegu doszło do silnej reakcji alergicznej - wargi i policzki Ruby spuchły do monstrualnych rozmiarów. Jak przyznała, konieczna była hospitalizacja.

Byłam na zabiegu powiększającym usta... I skończyłam w szpitalu - przyznała tiktokerka.

Kobieta opublikowała drastyczne fotki na TikToku, by przestrzec innych internautów przed poprawianiem urody. W komentarzach nie zabrakło też zabawnych uwag pod adresem jej wyglądu, na co reagowała z humorem. Część obserwatorów nie tylko jej współczuła, ale porównywała również do bohaterów kreskówek - w szczególności Homera Simpsona.

Co za masakra! Mam nadzieje, że wkrótce poczujesz się lepiej... Przykro mi!

Ten look trochę przypomina Homera Simpsona...

Jeden z internautów zapytał Ruby wprost, czy zdecydowałaby się jeszcze raz powiększyć usta. Odpowiedziała:

Absolutnie nie!

Skusilibyście się na podobny zabieg poprawiający urodę?