Katarzyna Cichopek pojawiła się na ramówce TVP. Widzowie mogą ją kojarzyć nie tylko z roli Kingu Zduńskiej w popularnym serialu Telewizji Polskiej "M jak Miłość", ale także ze współprowadzenia programu "Pytanie na śniadanie". To nie wszystko. Od nowego sezonu zobaczymy ją także w roli prowadzącej "You Can Dance - Nowa Generacja". Prezenterka telewizyjna pokazała się na czerwonym dywanie w bardzo eleganckiej i szykownej kreacji. Fioletowa sukienka nas oczarowała. Gwiazda nie była na wydarzeniu sama. Obok niej pojawił się mężczyzna, ale nie był to Maciej Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek w fiolecie wyglądała obłędnie

Kto by się spodziewał, że Katarzyna Cichopek tak świetnie dobierze stylizację na ramówkę TVP. Aktorka i prezenterka wybrała fioletową sukienkę do ziemi, której krój idealnie podkreślił jej zgrabną sylwetkę. Do tego dobrała obłędne, złote kolczyki, od których trudno było oderwać wzrok. Wiedziała jednak doskonale, że to fioletowa kreacja gra pierwsze skrzypce w całej stylizacji, dlatego zrezygnowała już z naszyjnika. Wystarczyła delikatna, złota bransoletka.

Katarzyna Cichopek AKPA

W tej spektakularnej sukience wyglądała bosko i bardzo się cieszymy, że postawiła na umiar, jeżeli chodzi o wybór dodatków. Rozkloszowany dół wyrównał idealnie proporcje kreacji. Ciekawskie oko czytelnika z pewnością wyłapie, że kobieta nie była sama na wydarzeniu TVP. Obok niej nie stanął Maciej Kurzajewski, z którym współprowadzi "Pytanie na śniadanie", ale Jonatan Kilczewski, który partneruje jej w show "Operacja aranżacja". Architekt tego wieczoru postawił na kraciasty, szary garnitur. Trzeba przyznać, że prezentowali się razem bardzo elegancko.

Katarzyna Cichopek, Jonatan Kilczewski AKPA

Co myślicie o stylizacji Cichopek? Hit czy kit?