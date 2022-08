Wakacje powoli dobiegają końca, więc stacje telewizyjne odliczają dni do startu kolejnych edycji popularnych seriali i programów rozrywkowych. W środę, 24 sierpnia w gmachu Telewizji Polskiej miała miejsce prezentacja jesiennej ramówki. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd. Wśród nich była m.in. Katarzyna Cichopek, Agnieszka Mrozińska, Maja Hyży i Marta Manowska. Stylizacja tej ostatniej wywołała szczególne zamieszanie.

Marta Manowska zaskoczyła stylizacją na imprezie Telewizji Polskiej

Telewidzowie z pewnością czekają na kolejną edycję "The Voice of Poland" i zastanawiają się, jak wyglądać będzie nowy program "Operacja aranżacja". Przypomnijmy, że ostatni z wymienionych programów ma być prowadzony przez Katarzynę Cichopek. Sporym zainteresowaniem z pewnością będzie cieszyć się też "Rolnik szuka żony". O sile formatu stanowi w dużej mierze lubiana prowadząca Marta Manowska. Gwiazda pojawiła się w środę na czerwonym dywanie, ale jej stylizacja nie powaliła na kolana.

Gwiazda TVP była ubrana w długą czarną suknię z długimi rękawami i głębokim dekoltem. Marta Manowska kreację zestawiła ze srebrnymi sandałami na obcasie. Dodatkiem była torebka w tym samym kolorze, której styl jednak zupełnie nie pasował do wieczoru i okazji. Być może jednak była ona symbolem robienia dobrej miny do złej gry. Przypomnijmy, że gwiazda żegna się z posadą prowadzącej "The Voice Senior". Na tym stanowisku zastąpi ją Małgorzata Tomaszewska. W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć Marty Manowskiej i innych gwiazd z uroczystej prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Publicznej.

