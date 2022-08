Doda przemierza ulice z ręcznikiem na głowie i deklaruje: Mam to w dupie

Doda to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Znana jest nie tylko ze względu na swoje hity, ale także wyrazisty wizerunek i ostry język. Sprawia wrażenie osoby, która nie przejmuje się zdaniem innych i odważnie kroczy przed siebie. Wszystko wskazuje na to, że na co dzień zachowuje się podobnie. Na jej profilu znalazła się krótka relacja, na której nie bacząc na wścibskie oczy przechodniów, paraduje po ulicy w formie co najmniej domowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zmieniła fryzurę. Fani pomylili ją z Shakirą

Dorota Rabczewska pokazała przygotowania do sesji. Chodzi po ulicy w ręczniku na głowie i niczym się nie przejmuje

Fani Doroty Rabczewskiej przyzwyczajeni są do jej bezkompromisowych zachowań i wypowiedzi. Tym bardziej że wokalistka pozostaje z nimi w stałym kontakcie za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i nagrania codziennych czynności.

Neo-Nówka znów prowokuje. Skomentowali występ Sary James. Nie każdy się zgodzi

Tym razem na jej profilu pojawiło się krótkie nagranie, na których widzimy Dodę przemierzającą ulicę. Ubrana jest w jasną bluzkę z bufiastymi rękawami i dekoltem, a jej szyje zdobi naszyjnik z motywem księżyca. Trudno nie zwrócić uwagi a jasnofioletowy ręcznik, którym owinęła włosy. Tym bardziej biorąc pod uwagę deklarację, w której podejmuje temat swojej niecodziennej odsłony:

Tak kochani, chodzę po ulicy w ręczniku na głowie. Czy się tym przejmuje? Mam to w dupie - zapewniała.

Dorota Rabczewska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Jak wynika z dalszej części wypowiedzi, ręcznik na głowie jest wynikiem licznych sesji zdjęciowych, którymi wypełniony jest dzień artystki. Nie zdradziła jednak do jakiego projektu.

Gwiazdy TVN wściekłe na Małgorzatę Rozenek. "Panuje zła atmosfera"

Podziwiacie jej odwagę?