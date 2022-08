Klaudia Halejcio w 2021 roku została mamą małej Nel i w związku z powiększeniem rodziny zdecydowała się także na zmianę lokum. Razem z partnerem Oskarem i córką, przeprowadziła się do imponującej willi pod Warszawą, której wartość wyceniono na aż dziewięć milionów złotych.

REKLAMA

Rezydencja ma ponad 500 metrów kwadratowych, więc urządzanie poszczególnych pomieszczeń to nie lada wyzwanie. Celebrytka chętnie pokazuje fanom, jak zaaranżowała kolejne pokoje. Tym razem padło na gabinet męża, który właśnie z dumą ukończyła. Trzeba przyznać, że urządzone z rozmachem pomieszczenie robi wrażenie.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazała, jak urządziła gabinet partnera. Wnętrze ocieka luksusem. Dominuje marmur i mosiężne zdobienia

Klaudia Halejcio zorganizowała imprezę w ogrodzie. Była przyczepa z prosecco

Klaudia Halejcio pokazała, jak urządziła gabinet partnera. Na bogato

Klaudia Halejcio pokazała na Instagramie nowo urządzony gabinet partnera, Oskara. Wnętrze utrzymane jest w kolorach czerni i złota. Na ścianach pojawiły się imponujący marmur i abstrakcyjny obraz, całość dopełnia szklane biurko na cienkim mosiężnym stelażu. Pomieszczenie prezentuje się bardzo elegancko i wręcz ocieka luksusem.

Pojawiły się tu także stylowe dodatki, takie jak wazony o dziwnych fakturach i ciekawa rzeźba. Jak przyznała sama celebrytka, zadbała o każdy najdrobniejszy detal, aby stworzyć partnerowi wymarzone miejsce do pracy. Nie zapomniała też o kwiatach. Na biurku stoi bukiet świeżo ściętych róż. We wnętrzu nie zabrakło też miejsca do wypoczynku, pojawił się wygodny fotel z pokaźnych rozmiarów podnóżkiem.

Nad tym pomieszczeniem pracowałam długo. Chciałam, aby odzwierciedlało charakter Oskara. Chciałam stworzyć mu miejsce do pracy w taki sposób, aby chętnie zostawał z robotą w domu - napisała w opisie zdjęcia.

Jak jej się udało? Obserwatorzy celebrytki nie mają wątpliwości, że wyszło świetnie. Pod zdjęciami posypały się pozytywne komentarze. Pojawiły się też sugestie, czy aby na pewno tak pięknie urządzone wnętrze będzie gabinetem "tylko" dla partnera. Wygląda na to, że Klaudia także znajdzie tu miejsce dla siebie.

"Marian, tu jest jakby luksusowo"- pisali, nawiązując do cytatu z filmu "Kogel-mogel".

Przepięknie urządzone, ty to masz jednak oko.

Pieczara damsko-męska. Na pewno nie w stu procentach męska "jaskinia", bo nie jest tu ciemno i czarno - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba?

Halejcio żali się na trudy spłaty kredytu na willę za 9 mln zł: To jest oszustwo

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Joanna Krupa i Klaudia Halejcio w identycznej sukience. Która wygląda w niej lepiej?