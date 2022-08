Natalia Siwiec jako 19-latka zapozowała na okładce magazynu "Naj". Młoda dziewczyna nie korzystała wtedy jeszcze z dobrodziejstwa medycyny estetycznej, co można zauważyć na fotografii. Gdyby nie napis informujący o tym, że na okładce znajduje się "Miss Naj 2001", czyli modelka Natalia Siwiec, to trudno byłoby ją poznać. Celebrytka wyglądała wtedy zupełnie inaczej.

Tak prezentowała się 20 lat temu Natalia Siwiec. Wtedy o pełnych ustach nawet nie było mowy

Na Instagramie pojawiła się fotografia z okładką magazynu "Naj" z 2002 roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że modelką była Natalia Siwiec. Miss Euro 2012 była wtedy nastolatką, która dopiero zaczynała karierę w modelingu. Patrząc na fotografię, można wysnuć wniosek, że nie korzystała wtedy z usług medycyny estetycznej, ponieważ miała naturalne usta, które nie były powiększone kwasem hialuronowym.

Przypomnijmy, że Siwiec nie ukrywa, że poprawia urodę.

Korzystam z medycyny estetycznej. Moje ukochane zabiegi na twarz to derma pen i mezoterapia. (...) Potem mezoterapia i głowa, czyli kwas hialuronowy, fibryna albo osocze. I jeszcze oczywiście botoks. Nie robię tego często, nie przesadzam, bo chcę móc jak najdłużej z tego korzystać. Pewnie będę korzystała jeszcze z innych pomocy - mówiła w rozmowie z Karolina Malinowską w 2020 roku.

Natalia Siwiec Instagram / @tele.nostalgia screen

Zmiany widać także, jeżeli chodzi o brwi Natalii Siwiec. Teraz fotomodelka stawia na bardziej naturalny łuk i delikatniejszą depilację. Jeżeli chodzi o włosy modelki, to przez lata niewiele się zmieniło. Do dziś Miss Euro 2012 stawia na kasztanowy odcień, który od czasu do czasu delikatnie rozjaśnia. Beżowy golf użyty podczas sesji zdjęciowej dodał całości elegancji i z pewnością zaskoczy fanów przyzwyczajonych do bardziej odważnych stylizacji celebrytki.

Co myślicie o takiej wersji Natalii Siwiec? Lepiej wyglądała kiedyś, czy dziś?