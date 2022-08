O kabarecie Neo-Nówka zrobiło się głośno na początku sierpnia, kiedy to telewizja Polsat wyemitowała ich najnowszy skecz. Wzbudził on duże kontrowersje ze względu na tematykę żartów, która w dużej mierze skoncentrowana została na politykach Prawa i Sprawiedliwości oraz widzów Telewizji Polskiej. Teraz na profilu grupy pojawił się wpis, w którym skomentowali ostatni występ Sary Egwu-James w półfinale "America's Got Talent". I tym razem zdecydowali się na nieco prowokujący ton.

Kabaret Neo-Nówka komentuje występ Sary Egwu-James. Wbili przy tym szpilę niektórym komentującym

W nocy z 23 na 24 sierpnia wyemitowano półfinałowy odcinek amerykańskiej edycji "Mam talent!". Wśród uczestników znalazła się Sara Egwu-James, która dała wokalny popis jako ostatnia i całkowicie skradła show. Jej wykonanie utworu "Rocket Man" Eltona Johna sprawiło, że zarówno publiczność, jak i jurorzy uhonorowali młodą wokalistkę owacjami na stojąco.

O słowa uznania pokusił się także kabaret Neo-Nówka. Na profilu grupy pojawiły się gratulacje, w których nie zabrakło prowokacyjnego tonu:

Sara James w amerykańskim "Mam talent!". Kolejny mocny wykon. Jest świetna. Wiemy, że tu się nie chwali, że to takie niepolskie i zaraz będzie coś o jej korzeniach i wyglądzie. Nam się podobało i trzymamy kciuki. Bravo.

Sara Egwu-James ma matkę Polkę i ojca Nigeryjczyka. Pochodzi ze Słubic w województwie lubuskim i dwa miesiące temu skończyła 14 lat. Pasją do muzyki zaraziła się od taty, Johna Egwu-Jamesa, który także zajmuje się śpiewem. Jego występy można było zobaczyć w "Bitwie na głosy" i "X-Factorze".

