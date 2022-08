Spotkanie członków rodziny królewskiej nie zawsze przebiega zgodnie z planem. Szczególnie kiedy pojawia się ktoś "z zewnątrz", tak, jak w przypadku żony księcia Harry'ego. Jak głosi ekspert do spraw królewskich, pewnego razu Meghan Markle zwróciła się do księżniczki Anny o radę dotyczącą jej obowiązków. Widziała bowiem, jak ciężko pracuje i nie zwalnia tempa nawet na chwilę. Zachęcona etyką pracy księżniczki Anny, udała się z prośbą o rozmowę. Jak się okazało, nie otrzymała jednak odpowiedzi, którą by ją zadowoliła...

Po tej rozmowie Meghan Markle już nigdy nie spotkała się z księżniczką Anną

Odpowiedź księżniczki Anny na prośbę o radę dla Meghan była dość dosadna. Księżniczka miała powiedzieć:

Zjawiasz się na czas, orientujesz się w zasadach i po prostu wykonujesz swoje obowiązki.

Członkini rodziny królewskiej z chłodem opowiedziała o rygorze, ciężkiej pracy i patronowaniu różnym organizacjom. Najprawdopodobniej nie takiej odpowiedzi na pytania oczekiwała Meghan Markle i wkrótce osłupiała opuściła spotkanie. Jak podaje New Idea, księżniczka Anna chciała wyjaśnić Markle, że życie królewskie nie przypomina tego w Hollywood.

Anna próbowała wyjaśnić, że życie królewskie nie jest takie jak w Hollywood. Reprezentuj królową, rób to najlepiej, jak umiesz, a potem idź do domu i prowadź normalne życie - czytamy.

Ponoć księżniczka Anna od początku nie była przekonana, że była aktorka będzie w stanie poradzić sobie z obowiązkami życia na królewskim dworze. W przeszłości wypowiadała się o młodszym pokoleniu, które widzi bycie członkiem rodziny królewskiej zupełnie w innych kolorach. W wywiadzie dla "Vanity Fair" mówiła:

Nie zapominajcie o tym, co najważniejsze. Nie sądzę, że to młodsze pokolenie zrozumie, co robiłam w przeszłości. W dzisiejszych czasach myślą: och, zróbmy to w nowy sposób.

Myślicie, że księżniczka Anna i Meghan Markle zamienią jeszcze parę zdań?