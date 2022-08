Program Martyny Wojciechowskiej znika z wizji. TVN komentuje. Wymowne słowa

Po 13 latach znany program Martyny Wojciechowskiej znika z anteny. "Kobieta na krańcu świata" nie będzie miała swojej kontynuacji w nadchodzącej ramówce TVN-u. Co jest powodem tej decyzji? Stacja wydała oświadczenie w sprawie.

Program Martyny Wojciechowskiej znika z wizji. TVN komentuje

Program "Kobieta na krańcu świata" nie znalazł się w jesiennej ramówce TVN, co oznacza, że widzowie pierwszy raz od 13 lat nie zobaczą premierowych odcinków formatu. Podróżniczka już wcześniej wydała oświadczenie, w którym wyjaśniła powody zdjęcia jej formatu z anteny, a teraz do sprawy odnieśli się przedstawiciele TVN. W komunikacie, który stacja nadesłała do redakcji Wirtualnych Mediów, czytamy, że decyzja była po stronie Wojciechowskiej i została podjęta kilka miesięcy temu. TVN wyraża nadzieję, że kontynuacja programu jeszcze pojawi się na antenie.

To była decyzja Martyny Wojciechowskiej i zapadła wiele miesięcy temu. Chcemy, aby wkrótce kolejna seria pojawiła się w naszej ramówce. To kultowy program TVN, który jest na antenie od ponad 13 lat - czytamy w oświadczeniu TVN-u.

Oświadczenie Martyny Wojciechowskiej

Podróżniczka w swoim oświadczeniu wyznała, że powodem przerwy w programie była chęć spędzenia czasu z bliskimi. Z rozbrajającą szczerością przyznała, że "po prostu została w domu".

W życiu są rzeczy ważne i ważniejsze. Dla mnie zawsze najważniejsi byli moi bliscy, to był czas, żeby się na nich skupić, dać im całą swoją obecność i uwagę. Produkcja programu "Kobieta na krańcu świata" to długi proces, który rozpoczyna się najczęściej na początku roku, żebyśmy jesienią mogli przestawić Wam materiał gotowy do emisji. Tym razem zostałam w domu. Po prostu. - czytamy.

