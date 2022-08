Żona Krzysztofa Ibisza w sesji ciążowej. Fani twierdzą, że Joanna zasugerowała płeć dziecka

Krzysztof Ibisz ma dwójkę synów. Z Anną Zejdler doczekał się syna Maksymiliana. Będąc mężem Anny Nowak-Ibisz, powitał na świecie syna Vincenta. Obydwa małżeństwa zakończyły się rozwodem. W 2021 roku dziennikarz ożenił się z Joanną Kudzbalską-Ibisz, u boku której odnalazł prawdziwe szczęście. Niedawno obchodzili pierwszą rocznicę ślubu. Para oczekuje narodzin pierwszego wspólnego potomka, a poród zbliża się wielkimi krokami. Małżonkowie chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami z życia codziennego, które teraz głównie kręci się wokół ciąży i przygotowań do porodu. Ostatnio prezenter pokazał, co pakuje do szpitala, a także, jak sprząta mieszkanie. Teraz lekarka pochwaliła się kadrami z sesji ciążowej, w której brała udział.

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna wspomina wesele Ibisza. „Krzysiek promienieje!"

Joanna Kudzbalska-Ibisz zachwyca w sesji ciążowej. Ten kolor przykuwa spojrzenie

To nie pierwsza sesja ciążowa pary. Kilka tygodni temu modelka i prezenter podzielili się zdjęciami, na których wspólnie pozują. Tym razem żona dziennikarza pochwaliła się kolejnymi ujęciami, tym razem sama wzięła udział w sesji. Miała na sobie miętowy, długi sweter z opadającymi rękawami, które pięknie eksponowały ramiona i obojczyki. Cały był w małych dziurkach, przez które prześwitywał okrągły, ciążowy brzuszek. Zdjęcia na czarnym tle z minimalistyczną estetyką wyglądały bardzo profesjonalnie i pięknie.

Kochani mały offtop ciążowy. Zrobiliśmy sesję, której mały sneak peek w dzisiejszym reelu. Bardzo dziękuję całej super ekipie. Która fotka najbardziej Wam się podoba? J. - napisała pod postem.

Pod zdjęciem fani zachwycili się, efektami. Niektórzy sądzili nawet, że niebieski kolor stylizacja oznacza, że para spodziewa się chłopca.

Bardzo ładnie pani wygląda. Uważam, że urocza sukienka na taką sesję.

Pięknie wyglądasz w ciąży.

Cudowna sesja. Pięknie wyglądasz, chyba będzie synek.

Kudzbalska niebawem rodzi. Ibisz pokazał, jak aktualne wygląda jego żona

A wam, jak podoba się kolorowa wersja sesji ciążowej Joanny Ibisz?