Julia Wieniawa i Doda wraz z innymi artystami pojawiły się trzeciego dnia festiwalu w Uniejowie, by zaśpiewać pod hasłem "Gwiazdy dla czystej Polski". Rabczewska wówczas przyznała, że "przełamała lody" i po raz pierwszy nie zdecydowała się na to, by w czasie występu się przebierać. Wieniawa miała na siebie inny plan i po zejściu ze sceny wskoczyła w inną stylizację. Zadbała również o misternie plecione włosy i festiwalowy makijaż z kryształkami. Internauci gorzko ocenili jej występ. Oprócz tego, ich zdaniem, aktorka za mocno zainspirowała się stylistyką Dody. Rabczewska szybko to wyjaśniła.

Julia Wieniawa inspiruje się Dodą? Rabczewska skonfrontowała się z nią po festiwalu

Doda funkcjonuje w show-biznesie od lat, a mimo to w dalszym ciągu jest w stanie zaskoczyć fanów. Ci jakiś czas temu stwierdzili, że okładka nowej płyty Beyonce jest mocną inspiracją koncepcji, którą Rabczewska wykorzystała w 2014 roku, w swoim teledysku do piosenki "Riotka". Teraz zarzucili Wieniawie, że ta za mocno inspiruje się wyglądem scenicznym koleżanki po fachu. Poszło o kryształki na twarzy i misternie plecione warkocze, w których Julka wystąpiła podczas Earth Festiwal.

Doda ujawniła, że rozmawiała na ten temat z aktorką:

Spotkałam Julię na backstage'u i powiedziałam "nagrajmy oświadczenie do mediów, że pożyczyłaś ode mnie te diamenty na twarz, bo jesteśmy eko i po co kupować nowe? - wyjaśniła Rabczewska w rozmowie z Pomponikiem.

Wieniawa w rozmowie z serwisem odniosła się do spotkania z Dodą za kulisami wydarzenia. Podkreśliła, że z początku nie wiedziała, o czym artystka mówi i szybko ucięła spekulacje fanów.

Doda mnie zaczepiła, ale trochę nie wiedziałam, o co chodzi z tymi diamentami, natomiast jest bardzo miła i powiedziała mi, że miała podobne. W tych czasach trochę trudno wymyślić coś, czego jeszcze nigdy nie było, a ja na tej trasie faktycznie mam warkocz i diamenty w różnej konfiguracji. Ale było bardzo miło, także pozdrawiam Dodę, super fajnie - śpiewamy obok siebie. Ucinamy temat dramy, bo to jest totalnie bezsensowne - dodała Wieniawa.

Co myślicie o tym, że to Wieniawa miałaby inspirować się Dodą?