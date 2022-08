Gok Wan początkowo swoją przyszłość widział w aktorstwie. Studiował nawet ten kierunek w prestiżowej Central School of Speech and Drama w Londynie, jednak szybko odkrył, że jego powołanie jest gdzie indziej. Zaczął szkolić się we fryzjerstwie i makijażu, jednak wciąż mu czegoś brakowało. Po czasie okazało się, że jego największą pasją jest moda i to na niej pragnie skupić się najbardziej. Szybko zaczął robić karierę jako stylista w Wielkiej Brytanii. Kreował styl wielu gwiazd i modelek do sesji w prestiżowych magazynach, takich jak "Marie Clarie", "The Face" czy "Clash Magazine". Największą popularność przyniosła mu jednak praca w telewizji. Pierwszy program poprowadził w 2008 roku. Okazał się zwierzęciem telewizyjnym, widzowie go pokochali, a kariera ruszyła pełną parą.

Gok Wan odmienił życie wielu kobiet. Jak sam się zmienił?

Programy, które prowadził Gok Wan, skupiały się głównie na stylizacji. Mężczyzna pomagał kobietom odnaleźć styl, a także pokochać własne ciało, takim, jakim jest. W przeciwieństwie do formatu Trinny i Susannah, podchodził do kobiet z większą empatią, nie stosował bodyshamingu. Dzięki temu jego programy dobrze się zestarzały.

Jego empatyczne podejście nie wzięło się znikąd. Sam jako nastolatek borykał się z nadwagą i nie akceptował swojego ciała. Doskonale wie, jak to jest czuć się innym. Kilka lat temu w rozmowie z "Dzień dobry TVN" opowiedział o niełatwej przeszłości.

Miałem tyle mięsa w ciele, że moje ciało prawie sobie z tym tłuszczem nie radziło. Miałem wszędzie tłuszcz. Nienawidziłem luster. Stały się moim wrogiem, bo najbardziej bolesne chwile to te, kiedy widziałem swoje odbicie - mówił.

Gok Wan w Polsce stał się również bardzo znany, a to dlatego, że jego formaty przez wiele lat były emitowane na antenie TVN Style. Był na tyle pożądaną postacią w rodzimym show-biznesie, że kilka razy odwiedził Polskę. Odmieniał wówczas styl Polek, a także z chęcią komentował stylizacje celebrytów. Mimo że jego programy wciąż można obejrzeć w telewizji (głównie powtórki), zdecydowanie mniej się o nim mówi. Czyżby dlatego, że skończył karierę? Nic bardziej mylnego.

W Wielkiej Brytanii Gok Wan wciąż zalicza się do czołówki celebrytów i ludzi świata mody. Na samym Instagramie śledzi go ponad milion użytkowników, a sam zainteresowany regularnie relacjonuje im kulisy pracy, jak również życia prywatnego.

Jak zmienił się Gok Wan? Spoglądając na jego najnowsze zdjęcia, mamy wrażenie, że czas obchodzi się z nim bardzo łagodnie, a nawet działa na jego korzyść. Porównując jego zdjęcia sprzed dekady do tych obecnych, niełatwo znaleźć większe różnice. Trudno uwierzyć, że we wrześniu skończy 48 lat.

