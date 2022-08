Ida Nowakowska nie pokazuje często wnętrz swojego apartamentu. Przeglądając jednak jej Instagram, możemy zobaczyć fragmenty pomieszczeń, w których mieszka gwiazda. W ostatnim czasie prezenterka TVP pochwaliła się nagraniem, na którym razem z mężem przygotowują kąpiel dla syna. Fani mogli przy okazji zobaczyć, jak Ida urządziła łazienkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska planuje powiększenie rodziny? "Chcę, by syn miał rodzeństwo"

Kim jest John Egwu James? Ojciec Sary James, która podbiła "America's Got Talent"

Jak mieszka Ida Nowakowska? Gwiazda pokazała wnętrza

Prezenterka dba o to, by zacisze domowe było oazą spokoju i bezpieczeństwa dla jej rodziny. Dlatego na jej profilu nie ma zbyt wielu zdjęć z wnętrza apartamentu. Mimo to możemy odnaleźć kilka materiałów, które dają wyobrażenie o mieszkaniu Nowakowskiej. Na jednym z ostatnim filmików, przygotowuje z mężem kąpiel dla dziecka. Widzimy, że pomieszczenie utrzymane jest w bieli i wykończone dobrymi materiałami. Na drugim planie można dostrzec efektowny żyrandol.

W innym poście z kolei mogliśmy podejrzeć jej balkon, w którym nie brakuje zieleni. Gwiazda TVP jest bardzo religijna, dlatego w wielu postach na Instagramie nawiązuje do wiary i pokazuje m.in. świąteczne ozdoby.

Patrzyłam dzisiaj sobie z balkonu na ten nasz świat... Piękne rozkwitające listki, kwiatki... Tyle wspaniałych dzieł sztuki, tuż za moim oknem... Za darmo! Dziękuję za to wszystko panu Bogu! To prawdziwa galeria sztuki... Doceniajmy te "małe-wielkie" rzeczy. Mimo społecznego dystansu uśmiechajmy się do sobie, rozsiewajmy miłość i dobro. Bądźmy odnowieni. W końcu przyszła wiosna, Jezus zmartwychwstał... Prawdziwie zmartwychwstał... Będzie dobrze... - napisała Nowakowska.

W innych materiałach widzimy, że Nowakowska stawia na jasne, białe wnętrza. Wszechobecna biel przełamywana jest gustownymi, luksusowymi dodatkami.

"ŚOPW". Kamil czyta komentarze na swój temat i reaguje. "Oj, Grażynki"

Podoba wam się mieszkanie Nowakowskiej?