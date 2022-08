W Polsce powszechnie znany jest "parawaning". Turyści wypoczywający nad morzem, udają się na plażę z samego rana, by za pomocą parawanów "wyznaczyć parcelę". Niedawno było głośno o apelu ratowników, którzy przez blokujące parawany nie mogli dotrzeć do potrzebującego pomocy mężczyzny. Ten w efekcie zmarł. Turyści na wakacjach w zagranicznych kurortach mają jednak inny "sposób" na zaklepanie najlepszego miejsca nad basenem. Od świtu pieczołowicie przygotowują się do startu i walki o leżaki. Pracownik jednego z hoteli postanowił zagrać im na nosie i udaremnić ich starania. A mogli się wyspać!

Walka o leżaki na Teneryfie. Pracownik hotelu znalazł sposób na zaklepywanie leżaków

Jak się okazuje, wykupując wakacje w jednym z zagranicznych kurortów, należy odznaczać się ogromną sprawnością. Udowodnili to turyści, którzy wstając o szóstej rano, udali się nad hotelowy basen, by w kilka chwil zając najdogodniejsze miejsca. Raczej nie zdają sobie sprawy, że zachowując się w ten sposób, stają się pośmiewiskiem w sieci.

ZOBACZ: To robią turyści na Teneryfie. Nagranie "sprintu po leżaki" hitem TikToka

Z tym zachowaniem postanowili walczyć pracownicy jednego z hoteli na Teneryfie. Na TikTiku pojawiło się wideo, na którym widać, jak pracujący w obiekcie mężczyzna po kolei zabiera ręczniki z leżaków, które miały symbolizować zaklepane miejsce.

Niektóre ranne ptaszki będą bardzo rozczarowane - komentuje swoje nagranie Sarah Smith.

Wideo z Teneryfy stało się hitem TikToka. W dwa dni filmik obejrzało ponad 4,5 mln użytkowników. W komentarzach internauci nie kryli aprobaty dla zachowania pracownika.

