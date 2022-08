Paweł Deląg z triumfem oświadczył, że po kilku latach udało mu się uwolnić od kredytu we frankach. Aktor należał do grona osób, które zaciągnęły go w momencie, gdy szwajcarska waluta była rekordowo tania. Wówczas oferta banku wydawała się niezwykle korzystna. Wszystko jednak uległo zmianie, gdy kurs franka się zmienił i raty drastycznie wzrosły.

Paweł Deląg wygrał z bankiem proces w sprawie kredytu we frankach

Na instagramowym profilu Pawła Deląga pojawił się długi wpis, w którym poinformował, że sąd wydał korzystny dla niego wyrok w sprawie kredytu, który zaciągnął we frankach szwajcarskich. Aktor nie ukrywa, że bardzo się cieszy z tego powodu i jest to dla niego ogromna ulga.

Dzisiaj pierwszy dzień od kilkunastu lat, kiedy budzę się bez kredytu "frankowego". To naprawdę wielka ulga. Zwłaszcza, gdy kurs franka szybuje w nieskończoność. Fajnie być w Unii Europejskiej. Fajnie mieć sądy stosujące jej prawo. Fajnie wygrać swój proces frankowy. Fajnie uczestniczyć w jedynej rozprawie online z jakiegoś lotniska. Fajnie nie mieć hipoteki. Fajnie, że miałem to szczęście, że trafiłem na wspaniałego prawnika, który pomógł mi podjąć decyzje i przebrnąć przez całą procedurę. I przede wszystkim, sędziom za profesjonalizm i rzetelność.

W dalszej części wpisu Deląg zaapelował do osób, które znalazły się w podobnej sytuacji, aby nie bały się walczyć o swoje prawa.

Czasami, żeby wygrać z silniejszym (...) potrzebujemy dobrego prawa i dobrego sądu. Takich szczęśliwców jak ja jest coraz więcej. Im więcej, tym lepiej. Im więcej korzystających ze swoich praw tym większa pewność, że nasze dzieci będą miały lepsze warunki do życia i mniej takich "przygód" jak ja i miliony innych konsumentów z kredytem "frankowym" lub innym toksycznym produktem. Wahacie się? Pamiętajcie, że korzystanie ze swoich praw jest coraz łatwiejsze - czytamy na Instagramie.

Pod postem pojawiło się dużo komentarzy, w których internauci nie tylko gratulowali wygranej sprawy, ale również dzielili się swoimi historiami.

Gwiazdy, które zaciągnęły kredyt we frankach

Nie tylko Paweł Deląg dał się namówić na rzekomo korzystne warunki kredytu zaciąganego we frankach szwajcarskich. W podobnej sytuacji znalazły się również inne znane osoby. Między innymi Tomasz Karolak, Małgorzata Kożuchowska, Edyta Olszówka czy Doda, która 2021 roku również wygrała proces z bankiem.

