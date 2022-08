Meghan Markle wystąpiła w szykownej stylizacji. Cena samego zegarka? 100 tys. zł

We wtorek wystartował od dawna zapowiadany podcast Meghan Markle na Spotify. W pierwszym odcinku serii zatytułowanej "Archetypy" gościem żony księcia Harry’ego była jej przyjaciółka, Serena Williams. Gwiazdy rozmawiały na temat ambicji i stereotypów. W ramach promocji podcastu pokazano miejsce, w którym był nagrywany oraz urywki z rozmowy. Meghan Markle znana jest ze klasycznych stylizacji w neutralnych odcieniach, tym razem zaprezentowała się w wersji total nude.

Meghan Markle postawiła na odcienie brązu i beżu w pierwszym odcinku podcastu

W pierwszym odcinku własnego podcastu Meghan Markle wystąpiła w pasiastej koszuli, beżowych spodniach i butach. Marka koszuli nie jest znana, jest jednak w brązowe i beżowe pionowe paski i ma wiązany kołnierzyk. Markle zdecydowała się jednak rozwiązać go, miała także rozpiętych kilka guzików. Bluzkę włożyła w parę beżowych spodni w kant z wysokim stanem i pasującym, szerokim paskiem. Aby dopełnić stylizację, żona księcia Harry'ego wybrała parę skórzanych szpilek w odcieniu nude od włoskiej marki Aquazzura. Tę parę ma w szafie prawdopodobnie od wielu lat i często wybiera właśnie ten model. Całość dopełniła delikatna biżuteria. Meghan Markle miała złoty zegarek od Cartiera, którego ceny zaczynają się od 100 tys. złotych oraz słynną bransoletkę "Love" także od znanego jubilera. Jej cena to ok. 40 tys. złotych. Jeśli chodzi o kolczyki, zdecydowała się na diamentowe ćwieki i oczywiście obrączkę na palcu.

Meghan Markle Fot. @royalfashionpolice

Żona księcia Harry'ego postawiła na prostą fryzurę, która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Zaczesała je do tyłu, w elegancki kucyk.

Meghan Markle w naturalnej odsłonie. Brak makijażu i kręcone włosy

Jak wam podoba się stylizacja?