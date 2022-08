Pod koniec maja Sara James poinformowała fanów, że wzięła udział w castingu do amerykańskiego "Mam talent!". Nie zdradziła wówczas rezultatów, a jedynie zachęciła do oglądania popularnego talent show. Odcinek, w którym pojawiła się młoda wokalistka, wyemitowany został w połowie czerwca. Okazało się, że jej występ do tego stopnia zachwycił, że jeden z jurorów zdecydował się od razu zagwarantować nastolatce możliwość udziału w półfinale, w którym również świetnie sobie poradziła. Sami zobaczcie.

"Mam talent!". Sara James oczarowała jurorów amerykańskiego show. "Znakomita"

Na kilka godzin przed występem w opublikowanej na Instagramie relacji, Sara James zwróciła się bezpośrednio do fanów:

Jestem taka podekscytowana! Trzymajcie za mnie kciuki i bądźcie dzisiaj ze mną - powiedziała na InstaStories.

Półfinałowy odcinek amerykańskiego "Mam talent!" z jej udziałem wyemitowany został w nocy z 23/24 sierpnia 2022 roku o godzinie 3:00 czasu polskiego na kanale NBC. 14-latka na scenie pojawiła się jako ostatnia i oczarowała wszystkich, wykonując na żywo przebój "Rocket Man" Eltona Johna. Zarówno publiczność zgromadzona w studiu, jak i jurorzy nagrodzili występ Sary James owacjami na stojąco. Oprócz tego w stronę wokalistki posypało się mnóstwo komplementów.

Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój - powiedział Simon Cowell.

Z jego słowami zgodziła się Heidi Klum. Modelka powtarzała takie słowa jak: "wspaniała", "znakomita" i "rewelacyjna". O tym, że Sara James ma ogromne szanse na wygraną przekonany jest także Howie Mandel.

To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy - powiedział aktor.

Podobnego zdania, co jurorzy są również internauci. Po jej występie w sieci zawrzało. Zarówno na Twitterze, jak i na YouTubie pojawiło się mnóstwo przychylnych jej komentarzy.

Co za niesamowita wersja piosenki Eltona Johna.

Ta młoda dama na pewno zostanie wielką gwiazdą! Jej występ był bezbłędny i oszałamiający.

To był spektakularny występ. Ona musi wygrać ten program - napisali internauci.

O tym, czy Sara James dostatnie się do finału dowiemy się już niebawem. Głosowanie publiczności zakończy się 24 sierpnia o godz. 13:00 czasu polskiego. Wyniki zostaną zaprezentowane w specjalnym odcinku, który zostanie wyemitowany w nocy ze środy na czwartek, o godz. 2:00. Trzymamy mocno kciuki!

"Mam talent". Sara James w półfinale. Gdzie oglądać? Znamy szczegóły