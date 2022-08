Już pod koniec sierpnia zobaczymy premierowy odcinek nowego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" na Polsacie. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczymy na parkiecie Natalie Janoszek, która zatańczy w parze z Rafałem Maserakiem. Przypomnijmy, że tancerz zdobył Kryształową Kulę aż dwukrotnie - w 2009 roku w parze z Anną Muchą oraz rok później, gdy instruował na parkiecie Julią Kamińską. Janoszek i Maserak nie mogą doczekać się pierwszego odcinka show i chętnie publikują materiały z prób w mediach społecznościowych.

"Taniec z gwiazdami". Natalia Janoszek i Maserak w ostatnich przygotowaniach

Janoszek opublikowała wideo na Instagramie, w którym pozuje do lustra i mówi:

Chciałam powiedzieć, że trenujemy.

Aktorce i tancerzowi ewidentnie dopisują humory u podczas prób na sali treningowej. Przypominamy, że premierowy odcinek nowego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" zostanie wyemitowany 29 sierpnia w Polsacie.

Kim jest Natalia Janoszek?

Jej międzynarodowa kariera rozpoczęła się, kiedy w 2012 roku wzięła udział w Supermodel International w Bangkoku. Tam została wypatrzona przez twórców z Bollywood i jeszcze w tym samym roku obsadzono ją w głównej roli w filmie "Dreamz". Później były inne role, a w "Chicken Curry Law" ponownie wcieliła się w główną bohaterkę. Napisała książkę "Za kulisami Bollywood", w której opowiada o swojej karierze filmowej w Indiach. Aktorka od lat angażuje się w akcje charytatywne. Współpracowała z WWF, UNICEF, wspiera fundacje i zbiórki pieniędzy. Pieniądze z licytacji także przeznaczy wybranym ośrodkom.