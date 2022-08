Jennifer Lopez w trzech sukniach ślubnych. Każda z nich kosztowała majątek. Najpiękniejsza ta z pereł

Jennifer Lopez związała się z Benem Affleckiem już w 2002 roku. Aktor oświadczył się piosenkarce po roku znajomości, a 12 września 2003 roku miało odbyć się ich huczne wesele, jednak ostatecznie ceremonia została odwołana, a zaręczyny zerwane. Para rozstała się, aby po prawie 20 lat ponownie dać sobie szansę, czym zawładnęli zainteresowaniem mediów na całym świecie.

REKLAMA

Tak wyglądał drugi ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Kilkumetrowy welon panny młodej

Jennifer Lopez w trzech sukniach ślubnych. Każda z nich kosztowała majątek

Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli cichy ślub, stroniąc od mediów 16 lipca 2022 roku w Las Vegas.

Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna. Miłość jest życzliwa. I okazuje się, że miłość jest cierpliwa. Dwadzieścia lat cierpliwa... - pisała tuż po ceremonii piosenkarka, podpisując się już nazwiskiem męża.

Na skromnej uroczystości para jednak nie poprzestała. 20 sierpnia w posiadłości aktora, wartej dziewięć milionów dolarów, odbyło się już wesele z o wiele większą pompą. Wśród gości znaleźli się nie tylko rodzina oraz przyjaciele, ale również gwiazdy Hollywood m.in. Matt Damon, Jane Fonda, Renée Zellweger czy Jimmy Kimmel. Jak na tak wielkie wesele przystało, kreacja, a właściwie kreacje panny młodej również musiały zrobić spektakularne wrażenie.

Ujawniono wszystkie trzy suknie ślubne Jennifer Lopez. Każda z nich jest projektu Ralpha Laurena. Projektant bardzo rzadko robi suknie ślubne, toteż ich ceny w jego przypadku są ogromne.

Suknie ślubne Couture mogą kosztować od 55 tysięcy do pięciu milionów dolarów. Ale Lauren kosztuje więcej. Te sukienki zaczynają się od około 500 000 dolarów każda, ponieważ są szyte ręcznie z najlepszych materiałów i zdecydowanie więcej za styl z kryształami i perłami - powiedziała stylistka w rozmowie z Daily Mail.

Główna suknia ślubna Jennifer Lopez, ta z golfem, według Daily Mail mogła kosztować około milion dolarów. Nie miała wszytych żadnych pereł ani klejnotów, za to miała zdobiony ręcznie 20-metrowy tren. Kremowa suknia bez pleców była prawdopodobnie podobnej cenie, ponieważ była wysadzana kryształami Swarovskiego. Trzecia suknia również z naszytymi kryształami Swarovskiego i sznurami pereł została wykonana ręcznie i mogła kosztować od miliona do nawet dwóch milionów dolarów. Podsumowując, cena za wszystkie trzy suknie ślubne piosenkarki waha się od trzech do nawet czterech milionów dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę może dawać nawet 16 milionów złotych!