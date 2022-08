Julia Gąsowska, córka Anny Głogowskiej i Piotra Gąsowskiego, coraz śmielej poczyna sobie w show-biznesie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ciągnęło ją na estradę lub na szklany ekran, biorąc pod uwagę medialne kariery jej rodziców. Póki co dziewczyna działa jednak głównie poza kadrem, ponieważ pracuje głosem. Co więcej, mimo młodego wieku ma już na koncie pierwsze dubbingowe sukcesy. Udzieliła głosu postaci Miriam w filmie animowanym "To nie wypada" z 2022 roku, a wcześniej wzięła udział w trzech słuchowiskach, "Jaskółeczce" i w dwóch częściach audioserialu "Czego oczy nie widzą".

Julia Gąsowska zmieniła uczesanie

Fani Anny zwracają uwagę, że 15-latka do złudzenia ją przypomina. Obie panie różni jedynie kolor włosów. Krótkie postrzępione włosy były znakiem rozpoznawczym Głogowskiej w czasach, gdy trenowała znanych partnerów na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Niedawno mama i córka wybrały się do fryzjera, a rezultaty pracy stylisty fryzur trafiły na instagramowe konto tancerki.

Julia, decydując się na krótką fryzurkę jeszcze bardziej podkręciła podobieństwo do mamy. Jej przemianę docenili znani znajomi, dodając komentarze obok fotografii na profilu Anny.

Cudnie – pochwalił Rafał Maserak.

Bardziej wylewna była Magdalena Steczkowska:

No Juleczka! Cudo! Ty wiesz, jak ja kocham krótkie włosy – napisała.

Zdaniem Katarzyny Zielińskiej trudno odróżnić mamę od córki:

Jezu! Jak dwie krople wody – zauważyła aktorka.

A jak wam się podoba nowy look Julki?