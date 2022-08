Ava i Leah Clements urodziły się 7 lipca 2020 roku w Orange City w Kalifornii. Od początku odznaczały się wyjątkową urodą. Zauważali to nie tylko rodzice, ale także osoby z bliższego i dalszego otoczenia. Niemowlęta o dużych, zielonych oczach obramowanych długimi rzęsami były po prostu prześliczne. Gdy dziewczynki skończyły sześć miesięcy, państwo Clements postanowili zapisać je do dziecięcej agencji modelek. Oczywiście zostały przyjęte, ale po pewnym czasie małżonkowie zmienili zdanie i wycofali córki z show-biznesu. Uznali, że udział w sesjach zdjęciowych, nagraniach i innych projektach może odebrać bliźniaczkom dzieciństwo. Nie bez znaczenia był fakt, że tak małe dzieci nie mogły świadomie decydować, czy chcą być modelkami, czy nie. Pomysł powrócił, gdy siostry skończyły siedem lat. Wówczas same stwierdziły, że widzą się w modelingu.

Ava i Leah Clements - "najpiękniejsze bliźniaczki" świata to już nastolatki

Od tamtego czasu kariera dziewczynek nabrała rozpędu. Dziś mają 12 lat i mogą pochwalić dużym doświadczeniem w modelingu. Mogą też przebierać w propozycjach pracy, bo oferty sypią się jak z rękawa. Bliźniaczki Clements podpisały kontrakty z dwoma agencjami modelek, biorą udział w kampaniach reklamowych oraz niezliczonych sesjach zdjęciowych. Nadal zachwycają urodą. Obie mają długie, wijące się kasztanowe włosy, oliwkową skórę i rysy twarzy, które można uznać za doskonałe. Specjaliści z branży dostrzegli, że potencjał modela ma też ich starszy brat, Chase. Nastolatek stawia już pierwsze kroki w branży.

Najpiękniejsze bliźniaczki na świecie mają 12 lat. Dalej zachwycają urodą

Dziewczęta doczekały się też własnego profilu na Instagramie, gdzie raz po raz ukazują się ich fotografie. Konto śledzą niespełna dwa miliony użytkowników. Trzy lata temu konto okazało się naprawdę pomocne. Dziewczynki "użyczyły go", by zaapelować do internautów o pomoc dla ich taty, u którego zdiagnozowano chłoniaka i białaczkę. Dzięki temu udało się zebrać fundusze na terapię, a nawet znaleźć dawcę szpiku. Leczenie mężczyzny zakończyło się sukcesem.

