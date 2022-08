W grudniu 2020 roku w mediach pojawiła się informacja, że książę Harry i jego żona podpisali umowę ze Spotify, w ramach której będą tworzyć podcasty dla platformy. Choć premierę przewidywano na rok 2021, pierwszy odcinek programu Meghan Markle dopiero teraz ujrzał światło dzienne. W premierowym wydaniu serii zatytułowanej "Archetypy" prowadzi rozmowę na temat ambicji i stereotypów ze swoją przyjaciółką Sereną Williams. Podczas wymiany zdań żona Harry'ego po raz kolejny uderzyła w rodzinę królewską.

Premiera podcastu Meghan Markle. Opowiedziała o przykrych doświadczeniach związanych z życiem w rodzinie królewskiej

Na Spotify pojawił się pierwszy odcinek długo wyczekiwanego podcastu. Meghan Markle w rozmowie ze słynną tenisistką, a prywatnie przyjaciółką, poruszyły kwestię podwójnych standardów, według których traktowane są kobiety określane jako"ambitne".

Konwersacja stała się okazją do kolejnego ataku ze strony żony księcia Harry'ego na jego rodzinę. Wyznała, że podczas trasy po RPA została zmuszona do kontynuowania swoich zobowiązań i publicznych wystąpień nawet wtedy, gdy ich syn Archie ledwie uniknął pożaru w swojej sypialni. Do zdarzenia doszło jesienią 2019 roku. Wypełniając królewskie obowiązki na południu Afryki, w pewnym momencie dowiedzieli się o zapaleniu grzejnika w pokoju dziecięcym.

Był taki moment, w którym stałam na pniu drzewa, przemawiając do kobiet i dziewcząt. Kończąc swoje zobowiązania, wsiedliśmy do samochodu i usłyszeliśmy, że był pożar w rezydencji, w pokoju dziecięcym.

W pokoju nie było czujnika dymu i szczęściem ktoś poczuł zapach dymu w korytarzu, wszedł do środka i zastał ogień. Całe szczęście chłopca nie było w sypialni, gdyż niania Lauren zabrała go ze sobą na dół, schodząc po przekąskę. Meghan Markle wspomniała jednak, że miała za złe rodzinie królewskiej, że po tym wydarzeniu, gdy jeszcze była cała zapłakana, zmuszono ich do kontynuowania oficjalnych zobowiązań.

W tej samej rozmowie poruszony został również temat ambicji. Meghan Markle wyznała, że długo ukrywała swój ból związany z tym, w jaki sposób przedstawiano ją w mediach.

Nie pamiętam, abym kiedykolwiek osobiście odczuwała negatywne konotacje kryjące się za słowem ambitny, dopóki nie zaczęłam spotykać się z moim obecnym mężem. (...) Najwyraźniej ambicja jest straszną, straszną rzeczą dla kobiety. Jeśli jesteś ambitną kobietą, która ma plan, to z pewnością jesteś wyrachowana, samolubna lub agresywna.

Co sądzicie o premierowym odcinku podcastu żony księcia Harry'ego?