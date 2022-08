Marcielina Leszczak i Misiek Koterski są dziś szczęśliwą parą, ale ich związek na początku był bardzo burzliwy. Rozstawali się i wracali do siebie. W międzyczasie Koterski chwalił się między innymi relacją z Dagmarą Bryzek. Teraz matka jego syna komentuje ten związek.

Marcelina Leszczak o poprzednim związku Miśka Koterskiego

Misiek Koterski w listopadzie 2021 roku oficjalnie potwierdził, że znów wrócił do Marceliny Leszczak. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej spotykał się z Dagmarą Bryzek - młodą studentką Akademii Sztuk Teatralnych znaną z "Korony królów". Ich związek był bardzo medialny. On nazywał ją swoją królową, ona publikowała na Instagramie ich wspólne zdjęcia. Razem pojawiali się na imprezach branżowych. Informacja o ich rozstaniu dotarła do mediów w październiku 2021 roku. Teraz tę relację skomentowała Marcelina Leszczak. W rozmowie z Pudelkiem powiedziała, jak się czuje, kiedy myśli o poprzednim związku Koterskiego.

Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Ludzie mają problem z wybaczaniem, zapominaniem. Ja jestem zdania, żeby rozmawiać. To mi przychodzi trudno, żeby rozmawiać. Ale jak dwoje ludzi siądzie i przegada dany temat i mówi: "Ok, wszystko razem przegadaliśmy, to zamykamy to raz na zawsze". Jest to możliwe. Jesteśmy tylko ludźmi. Popełniamy nieustannie błędy. Musimy sobie wybaczać cały czas. Na tym to polega.

Leszczak dodała też, ma świadomość tego, że Koterski miał prawo układać sobie wówczas życie u boku kogoś innego.

Michał miał pełne prawo. Nie byliśmy wtedy w związku. Był z kimś, to jest zrozumiała sprawa - zapewniała.

Przypomnijmy, że Leszczak wcześniej twierdziła, że nie będzie komentować związku Koterskiego z Bryzek ze względu na syna. Jednocześnie, kiedy Misiek spotykał się z młodą aktorką, wbiła mu szpilę.

Cieszę się, że Frysio jest na tyle mały i nie ma dostępu do internetu, bo może żyć w niewiedzy i radości życia codziennego, bez wstydu - napisała wówczas na InstaStories.

Burzliwe losy Leszczak i Koterskiego

Przypomnijmy, że Leszczak i Koterski zaczęli spotykać się w 2016 roku, a już w październiku 2017 roku doczekali się syna Fryderyka. Niedługo później aktor oświadczył się ukochanej, a radosną nowiną podzielił się na antenie "Top Model". Sielanka nie trwała długo. Niebawem się rozstali, a aktor wyprowadził się z domu. W 2019 roku zeszli się, by jesienią 2020 roku znów zerwać. Kilka miesięcy później wybrali się na warszawskie salony, gdzie nie szczędzili sobie czułości.