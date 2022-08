Diana Spencer była jedną z najpopularniejszych przedstawicielek brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie bez przyczyny przylgnął do niej przydomek "królowej ludzkich serc". Doskonale wiemy, że jej małżeństwo nie należało do udanych, a księżna rozpaczliwie szukała miłości. Nawiązywała znajomości z różnymi mężczyznami, nie wszyscy byli jednak jej kochankami. Przypominamy tych najważniejszych w życiu księżnej Diany.

Książę Karol

Diana wzięła ślub z brytyjskim następcą tronu, gdy miała 20 lat. Wcześniej narzeczonego spotkała zaledwie 13 razy. Jeszcze przed ślubem książę Karol pokochał Camillę Parker Bowles, swoją późniejszą żonę. W trakcie małżeństwa z Dianą nie zrezygnował ze spotkań z kochanką. Diana była głęboko nieszczęśliwa. Jej związku nie uratowały nawet narodziny dwóch synów: Williama i Harry'ego. W 1992 roku para ogłosiła separację, a rozwód orzeczono w 1996 roku.

książę Karol, księżna Diana Fot. Zumapress/EN

James Hewitt

Księżna Diana poznała Jamesa Hewitta na jednym z koktajlowych przyjęć w 1986 roku. Kapitan brytyjskiej armii zrobił na Dianie ogromne wrażenie. Ich romans trwał przez kilka lat. Na pierwsze strony gazet wciąż powracają domniemania, że to właśnie James Hewitt może być biologicznym ojcem Harry'ego.

John Travolta

Taniec księżnej Diany z Johnem Travoltą przeszedł do historii. Aktor wspominał ten moment po latach.

Nie wiedziałem i nie oczekiwałem, że zatańczę z księżną Dianą. Podeszła do mnie żona prezydenta, Nancy Reagan i powiedziała: To jest jej życzenie. O północy podszedłem, delikatnie poklepałem ją po ramieniu i powiedziałem: Czy zatańczysz ze mną? Odwróciła się i skinęła głową, jak to zwykle robiła, i wtedy odpłynęliśmy w tańcu na 15 minut - opowiedział w jednym z wywiadów John Travolta.

Księżna Diana nawiązywała przyjaźnie i znajomości z licznymi gwiazdorami. Do ścisłego grona jej towarzyszy należał Elton John. Sporo plotkowało się o jej romansach z Bryanem Adamsem i Kevinem Costnerem.

John Travolta, księżna Diana Fot. East News

James Gilbey

James Gilbey był szefem firmy samochodowej, którego Diana poznała, gdy miała zaledwie 17 lat. Po latach spotkali się na jednym z przyjęć. Zwierzali się z nieudanych związków i zbliżyli do siebie. Księżna często odwiedzała przyjaciela w apartamencie na Knightsbridge. Skandal wybuchł, gdy magazyn "The Sun" opublikował zapis ich rozmowy telefonicznej. James Gilbey zwracał się do księżnej, używając słów: "kochanie" i "przytulanka". Po medialnej aferze ich relacje się ochłodziły.

księżna Diana Fot. Zumapress/EN

Paul Burrell

Paul Burrell był kamerdynerem księżnej Diany. Ich relacja była niezwykle silna, a media spekulowały, że połączył ich gorący romans. Po latach wiadomo, że były to tylko plotki. Burrell na dworze poznał swoją przyszłą żonę, ale małżeństwo nie przetrwało ze względu na prawdziwą orientację kamerdynera, którą skrywał przed światem. Później w wywiadach były współpracownik Diany przyznał, że księżna była jedną z nielicznych osób, której mógł o tym powiedzieć.

Paul Burrell AF Archive/Graham Whitby Boot / @AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East Ne

Hasnat Khan

Według medialnych doniesień romans Diany z kardiologiem Hasnatem Khanem trwał dwa lata. Mówi się, że to właśnie lekarz był największą miłością księżnej, jednak nie chciał zgodzić się na ujawnienie tej relacji. Ostatni raz Khan widział się z ukochaną kilka tygodni przed jej tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym. Podczas tego spotkania zakończył się ich związek. By zapomnieć o partnerze, księżna Diana rzuciła się w wir romansów.

Diana odwiedzała go w ciemnej peruce. Jak dziś wygląda życie Hasnata Khana?

Dodi Al Fayed

Producent filmowy Dodi Al Fayed był ostatnim kochankiem księżnej Diany. To on zginął z nią w tragicznym wypadku na przedmieściach Paryża. Poznał ich ze sobą jego ojciec, Mohamed Al Fayed. Do mediów trafiły zdjęcia ze wspólnych wakacji księżnej i Al Fayeda na jachcie. Niektórzy biografowie twierdzili, że pokazywanie się publicznie z Dodim miało wzbudzić zazdrość Khana.

księżna Diana, Dodi Al Fayed Fot. ABACA/EN

