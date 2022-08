Gwiazda TVP przechodzi do TVN-u. Dostała własny program! [PLOTEK EXCLUSIVE]

Patricia Kazadi od lat była wiązana z Telewizją Polską. Teraz zobaczymy ją jednak w konkurencyjnej stacji. Aktorka przeszła do TVN-u - podaje nasz informator. Oficjalna informacja o tym transferze zostanie podana 24 sierpnia podczas imprezy, na której zostanie zaprezentowana najnowsza, jesienna ramówka stacji TVN.

Patricia Kazadi gwiazdą TVN-u

Patricia Kazadi dała się poznać szerszej publiczności, współpracując z Telewizją Polską. To właśnie tu zadebiutowała w 2002 roku, występując z zespołem Szwagierkolaska w programie "Szansa na sukces". W 2019 roku pojawiła się także w tanecznym show TVP - "Dance Dance Dance", gdzie pląsała na scenie w towarzystwie siostry Victorii Kazadi. Wielokrotnie gościła też w innym popularnym formacie telewizji publicznej "Jaka to melodia?", gdzie prezentowała swoje talenty wokalne. Teraz jednak Kazadi wraca do TVN-u, a więc stacji, z która także ma wiele wspomnień. Przypomnijmy, że wystąpiła w TVN-ie w "Tańcu z gwiazdami", była gospodynią "You Can Dance - Po prostu tańcz" czy "X Factora".

Teraz, jak donosi nasz informator związany ze stacją, poprowadzi nowe show "Perfect Picture". W formacie zobaczymy też osiem osób znanych z show-biznesu, które staną za obiektywem aparatu i będą musiały odnaleźć się w świecie fotografii. Nie będą już pozowały do zdjęć, ale same je będą wykonywały.

Myślicie, że Patricia Kazadi poradzi sobie jako gospodyni nowego show i również popisze się wiedzą z zakresu fotografii? Przekonamy się już niebawem.

