Jak przystało na aktywną użytkowniczkę mediów społecznościowych, Natalia Siwiec regularnie dzieli się z internautami ciekawostkami z życia prywatnego. Chętnie również publikuje w sieci zdjęcia i nagrania, na których pojawia się jej córka. Tym razem celebrytka zaprezentowała, jak pomalowała twarz dziewczynki.

Natalia Siwiec zrobiła pięcioletniej córce "koci" makijaż

Przeglądając instagramowe konto Natalii Siwiec, można odnieść wrażenie, że jej życie, to nieustające wakacje. Jakiś czas temu celebrytka kupiła dom w Meksyku, a obecnie wraz z rodziną mieszka w Hiszpanii. Tam również odbyły się piąte urodziny jej córki. Specjalnie z tej okazji dumna mama opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym złożyła jej życzenia.

Moja kocico bengalska, to już nasza piąta rocznica najpiękniejszego czasu w naszym życiu. Życzę ci, żebyś zawsze potrafiła płynąć przez życie jak teraz. Żebyś zawsze miała w sobie tyle mądrości i radości. Żeby nigdy nikt nie zabił w tobie poczucia, że jesteś cudem. Żebyś potrafiła żyć jakoś, a nie byle jak! Żebyś była zdrowa i żeby zawsze chciało ci się tak, jak teraz ci się chce! Kochamy cię szalenie - napisała celebrytka.

Do wpisu dodała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć solenizantkę w mocnym makijażu. To jednak nie koniec zabaw z kolorowymi kosmetykami. Następnego dnia celebrytka również pomalowała córkę. Tym razem wykonała dziewczynce "koci" makijaż. Mia oprócz podkreślonych ust miała ciemną kreskę na oku, zaróżowione policzki, a także przyklejone sztuczne rzęsy. Widać, że pięciolatka była nim zachwycona i z uśmiechem na ustach pozowała mamie do zdjęć, a po sesji wskoczyła do basenu i na beztroskiej zabawie spędziła resztę dnia. W naszej galerii możecie zobaczyć, czy makijaż przetrwał "próbę wody".

