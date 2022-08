Katarzyna Niezgoda na ściance z ukochanym. Jej torebka kosztowała fortunę

Katarzyna Niezgoda zdobyła medialną popularność przed laty, gdy była partnerką Tomasza Kammela. Kobieta rozwijała wówczas karierę w bankowości i dała się poznać jako sprawna bizneswoman. Obecnie Niezgoda jest związana aktorem i piosenkarzem Pawłem Markiewiczem. Możemy go kojarzyć z ról w paradokumentach czy też takich serialach jak "Chyłka" i "Zawsze warto". Katarzyna Niezgoda była jedną z celebrytek, które pojawiły się na premierze książki Ewy Minge "Gra w ludzi". Na ściance pozowała ze swoim ukochanym. Uwagę zwracała także jej stylizacja, a zwłaszcza torebka za którą trzeba sporo zapłacić.

Katarzyna Niezgoda z ukochanym na ściance. W ręku jedna z najdroższych torebek na świecie

Celebrytka zdecydowała się na połączenie kolorów inspirowanych estetyką Yves Saint Laurent. Co więcej wyrazisty różowy kolor to jeden z najmodniejszych trendów sezonu. Barbiecore zdecydowanie jest teraz na czasie. Niestety przy wyborze stylizacji zawsze należy pamiętać o dopasowaniu jej do konkretnej sylwetki. W tym przypadku mocno zabudowany dekolt sprawia, że górna część looku wygląda przysadziście i niezwykle topornie. Wyraźnie zaznaczone ramiona także nie okazały się najlepszym rozwiązaniem.

Katarzyna Niezgoda, Paweł Markiewicz Fot. KAPiF

Warto także zwrócić uwagę na torebkę, którą trzyma w ręku Katarzyna Niezgoda. To jedna z najdroższych torebek świata, czyli Hermes Kelly. Te modele kosztują średnio 25-35 tysięcy złotych, ale zdarza się, że dochodzą nawet do 835 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że to naprawdę ekskluzywny dodatek.

