Gerard Pique i Shakira rozstali się na początku czerwca. Długo nie było wiadomo, kim jest nowa partnerka piłkarza. W końcu dziennikarzom udało się ustalić, że jest ona 23-letnią studentką, ma blond włosy i pracuje w ulubionym lokalu piłkarza o nazwie La Traviesa. Na początku Pique utrzymywał romans w tajemnicy. Teraz jednak zupełnie przestał się z nim kryć, co nie podoba się Shakirze.

REKLAMA

Zobacz wideo Shakira i Gerard Piqué się rozstali. Co było powodem?

Opozda pokazała brzuch, Samojłowicz w sukience jak na plażę. Wyszło dziwnie

Shakira jest zła na Pique za jego publiczne wyjścia z nową partnerką

Pique i jego nowa partnerka Clara Chia Marti wybrali się na festiwal Summerfest Cerdanya. Według doniesień hiszpańskich mediów para okazywała sobie bardzo dużo czułości. Usiedli razem na trybunach, gdzie na oczach innych ludzi namiętnie się całowali. Ich gorące uczucie zostało uchwycone przez fotoreporterów hiszpańskiego portalu Socialite. To miało bardzo zezłościć Shakirę, która rzekomo umówiła się z Gerardem, że dla dobra dzieci nie będzie się pokazywać publicznie z nową partnerką. Wcześniej piłkarz próbował utrzymać związek w tajemnicy. Jak donosi "The Sun", zaangażować w to miał nawet przyjaciół.

W tym celu wyczyścili profile Clary w mediach społecznościowych, aby ludzie nie mogli znaleźć jej fotografii. Już samo to sprawia, że jego przyjaciele myślą, że bardzo poważnie traktuje związek z nią.

Niedawno media obiegła też informacja, że Pique mści się na Shakirze za to, że ta ma utrudniać mu kontakt z dziećmi. Jak podawał portal MAG, gwiazda piłki nożnej i Clara Chia Marti pojawiają się razem w miejscach, w których mogą zostać zauważeni przez piosenkarkę.

Oliwia Bieniuk z tajemniczym mężczyzną na wakacjach. Nagrał ją od tyłu