Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. To także czas zmian w życiu księcia George'a, Louisa i księżniczki Charlotte. Już od września dzieci księcia Williama i księżnej Kate pójdą do nowej szkoły. Tam mogą liczyć na prawdziwie luksusowe warunki.

Książęta George i Louis oraz księżniczka Charlotte od września pójdą do nowej szkoły. To niejedyna zmiana

Biuro księcia Cambridge ogłosiło, że już od września trójka dzieci Williama i Kate rozpocznie naukę w prywatnej szkole Lambrook w pobliżu Windsoru. Oczekuje ich już dyrektor placówki, Jonathan Perry, który wydał przy tej okazji specjalne oświadczenie.

Cieszymy się, że książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis dołączą do nas we wrześniu tego roku i z niecierpliwością czekamy na powitanie rodziny, a także wszystkich nowych uczniów w naszej społeczności szkolnej - napisał Jonathan Perry.

Roczne czesne w szkole Lambrook wynosi 21 tysięcy funtów, czyli około 120 tysięcy złotych. Trójka rodzeństwa będzie się tam uczyć w prawdziwie luksusowych warunkach. W szkole mieści się 25-metrowy basen, własne pole golfowe, sad oraz zwierzęta takie jak: kurczaki, świnie, króliki, jagnięta i pszczoły.

Nowa szkoła to jednak niejedyna zmiana w rodzinie Williama i Kate. Właśnie przygotowują się do przeprowadzki z Pałacu Kensington do nowego domu w posiadłości Windsor, która należy do królowej Elżbiety II. Czteropokojowy domek leży około dziesięć minut spacerem od zamku, w którym obecnie 96-letnia królowa spędza większość czasu. Przeprowadzka ma na celu umożliwić Williamowi jak najczęstsze przebywanie w towarzystwie brytyjskiej monarchini.

