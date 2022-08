Syn Edyty Górniak przeszedł prawdziwą metamorfozę. Zrzucił 15 kilogramów

Kilka miesięcy temu pojawił się debiutancki singiel Allana Krupy. Teledysk do hip-hopowej piosenki zasponsorowała mu mama. Edyta Górniak wspiera syna i często to podkreśla. Teraz wyszło na jaw, że to dzięki niej 18-latek zrzucił sporo kilogramów. Mało tego, piosenkarka zainspirowana Allanem, sama zaczęła walczyć o szczuplejszą sylwetkę.

Syn Edyty Górniak przeszedł prawdziwą metamorfozę

Leszek Klimas jest mistrzem świata sylwetki atletycznej z 2019 roku. Sportowiec obecnie prowadzi indywidualne zajęcia, podczas których ćwiczy głównie z dziećmi i nastolatkami zmagającymi się z problemem otyłości. Teraz okazało się, że z jego usług skorzystał również Allan Krupa. Syn Edyty Górniak przeszedł prawdziwą metamorfozę i zrzucił aż 15 kilogramów.

Poznajcie Alana. Twardy zawodnik - zrobił kawał świetnej roboty. W trzy miesiące pożegnaliśmy 15 kilogramów.

To Edyta Górniak zapisała ukochane dziecko na treningi. Sama w końcu zaczęła też mu w nich towarzyszyć.

Mama Edyta (może znacie), która zapisała Alana do - efektu Klimasa - sama nie chciała zostać w tyle. Oczywiście również mamy sukces.

Niestety trener nie zdradził, jakie są dokładne postępy Edyty Górniak w walce o lepszą sylwetkę.

Allan Krupa opublikował w sieci swój drugi utwór

Na początku lipca Allan wypuścił drugi singiel. Opowiada w nim historię swojego życia. Rapuje m.in. o tym, że zrezygnował z zaręczyn z pewną stylistką, do klubów chodzi zawsze w dresach, a jego pałac pachnie marmurem i chlebem. Teledysk możecie obejrzeć TUTAJ.

