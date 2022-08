Helena Englert w 2019 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczęła studia na Tisch School of the Arts. Absolwentami tej prestiżowej szkoły są m.in. Woody Allen, Martin Scorsese czy Adam Sandler. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak plany córki polskich artystów i zmusiła ją do powrotu do Polski. Od tego momentu Helena Englert widywana jest co jakiś czas na uroczystych premierach filmów. Teraz podzieliła się fotografiami z wyjścia do Teatru 6. piętro, które są dowodem, że zmienia swój wizerunek.

Helena Englert przeszła metamorfozę

Helena Englert jeszcze niedawno na fotografiach prezentowała się w blond włosach, które opadały jej do ramion.

Później celebrytka znacznie je skróciła i nieco rozjaśniła. Helena Englert zaczęła eksperymentować z wizerunkiem. Jest coraz bardziej pewna siebie.

Teraz celebrytka podzieliła się zdjęciami z wyjścia do Teatru 6. piętro w Warszawie. Jest na nich elegancka, ale jednocześnie bardzo odważna.

Pod postem jeden z internautów zamieścił trafny komentarz, w którym namawia celebrytkę, by nie rezygnowała z pewności siebie.

Jeśli innym nie podoba się twoja pewność siebie, to ich problem. Dlaczego? Bo zawsze chodzi przede wszystkim o ciebie.

Helena Englert poszła w ślady rodziców i wybrała karierę aktorską. 22-latka ma już na swoim koncie kilka występów w popularnych serialach. Oglądać mogliśmy ją między innymi w "Barwach szczęściach", "Diagnozie" czy "Wojennych dziewczynach".

