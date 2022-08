Boris Johnson i Carrie Johnson pod koniec maja 2021 roku wzięli sekretny ślub w Katedrze Westminsterskiej. Niestety para przez pandemię musiała przełożyć plany na wielkie i spektakularne wesele. Zdecydowali się na organizację imprezy rok później - 30 lipca 2022 roku. Teraz szczęśliwe małżeństwo po hucznym świętowaniu wybrało się na wakacje. Zdjęcia z urlopu pokazują, że czują się w swoim towarzystwie naprawdę dobrze, a rezygnacja z oficjalnych stylizacji tylko to podkreśliła.

Boris Johnson i Carrie Johnson odpoczywają nad morzem w luksusowym rejonie. Stylizacje zdradzają, że poczuli wakacje na całego

W tak nieformalnych stylizacjach rzadko możemy spotkać premiera (ma pełnić tę funkcję do 5 września) Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Razem z żoną wybrał się na wakacje do luksusowego kurortu greckiego. Paparazzi przyłapali ich w sportowych i bardzo luźnych stylizacjach. Polityk wybrał szarą prostą koszulkę z napisem, do której dobrał czarne szorty z białym sznurkiem. Miał na sobie też dość zwyczajne buty sportowe i czarny klasyczny plecak.

Boris Johnson i Carrie Johnson East News

Jego żona za to zaprezentowała się bardziej elegancko, ale nadal zachowując luźny styl. Wybrała jeansowe szorty, złote klapki i czerwoną, bardzo kobiecą bluzkę. Wyglądała w tym zestawie fantastycznie i idealnie podkreśliła smukłą figurę. Dobrała do tego czarne okulary i czerwoną torebkę w sportowym stylu.

Co myślicie o stylizacjach pary? Podoba się wam ich styl?

Więcej zdjęć Johnsonów w casualowych stylizacji znajdziecie w naszej galerii na górze strony.