Joanna Opozda stara się, jak może, by zapewnić Vincentowi jak najlepsze warunki do życia. Publicznie opowiada, że jest za niego odpowiedzialna praktycznie w stu procentach, ponieważ jego tata nie płaci alimentów. Antek Królikowski oczywiście wszystkiemu zaprzecza, raz nawet opublikował screeny, na których widać przelewy na konto aktorki. Być może niedługo poznamy prawdę, bowiem małżonkowie (do rozwodu jeszcze nie doszło) spotkają się na sali sądowej. Tymczasem na Instagramie Joanny nieco więcej pozytywnej treści, ponieważ jej syn skończył sześć miesięcy.

Joanna Opozda na nowym zdjęciu z Vincentem

Joanna Opozda uczciła kolejny miesiąc obecności Vincenta (który urodził się 22 lutego) na świecie, publikując nowe zdjęcie z chłopcem na rękach. Nie ukrywa, że jest w szoku, jak czas szybko leci.

Mój synek kończy dziś pół roku. Ale szybko zleciało! Ledwo wyskoczył z brzucha, a już zaczyna raczkować. #kochamnajbardziejnaświecie - napisała dumna mama.

Piękny obrazek mamy z dzieckiem chętnie komplementowany był przez internautów, którzy zostawili wiele miłych słów:

Niech maluszek rośnie zdrowo.

Dużo wspaniałości na dalsze etapy rozwoju, będzie tylko piękniej.

Nim się obejrzysz, będzie chodził na własnych nóżkach. Czas leci okropnie szybko.

Myślicie, że Antek Królikowski też zdecyduje się publicznie uczcić pół roku życia syna? Ostatnio odwiedził go w asyście mamy oraz ciotki.

