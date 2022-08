Margaret rozpoczynała karierę jako szafiarka, jednak z czasem dotarło do niej, że zdecydowanie lepiej spełnia się na scenie jako artystka. Dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek, która stale koncertuje. I choć wydaje się, że jej życie usłane jest różami, nie zawsze tak było. Swego czasu Małgosia Jamroży, bo tak naprawdę się nazywa gwiazda, przyznała, że zmagała się z depresją - było to rok po tym, jak ogłosiła przerwę w karierze, rezygnując z posady trenera w "The Voice of Poland". Teraz na jaw wyszło, że gdy miała dziesięć lat, została zgwałcona.

Margaret została zgwałcona. "Cała moja kariera to zaklepywanie ran"

Margaret opowiedziała o traumatycznych przeżyciach Karolinie Sulej, redaktorce "Wysokich Obcasów", która napisała książkę "Ciałaczki. Kobiety, które wcielają feminizm".

Zostałam zgwałcona. Jako dziesięcioletnia dziewczynka - możemy przeczytać w książce.

Autorka reportażu dodała, że nie wszystkie wypowiedzi jej rozmówczyni zostały przytoczone w książce, ponieważ były "zbyt bolesne, zbyt osobiste".

To, co wyłania się z tej historii, oprawionej ogromnym cierpieniem, samotnością i poczuciem winy - to przede wszystkim siła. Gosia podkreśla, że to zdarzenie - przez wiele lat pomijane przez nią w różnego typu wywiadach - ukształtowało ją. Wszystkie jej decyzje zaczynają nabierać nowego znaczenia w kontekście traumy z dzieciństwa - napisała Sulej.

Jak już wspomnieliśmy, Margaret od lat koncertuje i jest bardzo zapracowaną gwiazdą. Okazuje się, że to miało pomóc jej w walce z demonami przeszłości.

Ciągłe wyjazdy na lekcje śpiewu do Katowic czy Krakowa też były ucieczką od zastanawiania się nad sobą. Podobnie godziny spędzane w szkole muzycznej. Jej grafik nie wyglądał jak kalendarz klasycznej nastolatki - robiła wszystko, żeby nie mieć ani jednej wolnej chwili. Tylko uczyć się i pracować. Musiała mieć nieustannie zajętą głowę, przemieszczać się, coś robić. Byle nie myśleć, byle nie wracać do tego, co ją spotkało - dodaje Sulej.

Z rozmowy Karoliny Sulej z Margaret dowiadujemy się również, że artystka w ostatnim czasie wybaczyła swojemu oprawcy.

Omawiany tekst powstał w redakcji "Wysokie Obcasy". Więcej na wysokieobcasy.pl.