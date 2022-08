Julia Wieniawa jest nie tylko wziętą aktorką, lecz takżę wokalistką. Miała okazję wystąpić podczas wciąż trwającego Earth Festival, który odbywa się w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. Trzeciego dnia artyści występują na scenie pod hasłem "Gwiazdy dla czystej Polski". Niestety wykonanie aktorki nie zostało ciepło odebrane. W komentarzach na oficjalnym fanpage'u Polsatu nie zabrakło słów krytyki.

Earth Festiwal. Występ Julii Wieniawy nie zachwycił fanów: Męczy uszy

Julia Wieniawa wystąpiła w festiwalowej stylizacji, na którą składała się czarna góra i krótka, błyszcząca spódnica. Na wierzch artystka zarzuciła obszerną, czerwoną marynarkę, która wyglądała na skórzaną. Stylizacją nie zachwyciła, za to makijaż i oryginalna fryzura ze wplecionymi we włosy błyskotkami prezentowały się szałowo. Wygląda jednak na to, że jej występ nie przypadł do gustu internautom.

Earth Festiwal. Występ Julii Wieniawy nie zachwycił fanów: Męczy uszy Fot. AKPA

W komentarzach pod postem opublikowanym na oficjalnym profilu Polsatu na Facebooku fani dali wyraz swojemu niezadowoleniu po występie Wieniawy. Nie mieli nic miłego do napisania na temat talentu młodej wokalistki:

Tragedia.

Julka, zostań przy aktorstwie.

Nie ma głosu niestety, fałszuje bardzo.

Ten jej śpiew z dziwną manierą męczy uszy - czytamy.

Nie zabrakło i komentarzy uderzających w samą koncepcję wydarzenia:

To jest niesamowite, wszystkie gwiazdy grają i śpiewają dla czystej Polski. Naprawdę? Tony lakieru do włosów, światła, sam plastik i gdzie tu dbanie o środowisko się pytam? Zero natury, wszystko sztuczne. Chyba inaczej rozumiemy ekologię i dbanie o środowisko - napisała jedna z internautek.

Spodziewaliście się takich reakcji? Oglądaliście występ Julii Wieniawy i podzielacie zdanie internautów? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.