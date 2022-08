Już od września w planach lekcji uczniów szkół ponadpodstawowych zadebiutuje nowy przedmiot - historia i teraźniejszość. Najwięcej kontrowersji budzi specjalnie stworzony podręcznik, z którego możemy się dowiedzieć, że dzieci poczęte dzięki metodzie in vitro są niekochane. Małgorzata Rozenek przez wzgląd na osobiste doświadczenia była oburzona wątpliwej jakości podręczniekiem do "HiT-u". Teraz spotkała się z Donaldem Tuskiem, by porozmawiać o wsparciu par, które mają problemy, by zostać rodzicami.

Małgorzata Rozenek rozmawia z Donaldem Tuskiem o promocji metody in vitro

Autor podręcznika "1945-1979 Historia i Teraźniejszość" zamieścił w publikacji adresowanej do młodzieży skrajnie prawicowe "mądrości" na temat metody in vitro.

Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"? – pyta autor.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że oburzający fragment ma zostać zmieniony lub usunięty. Niemniej ostro skomentowali go już m.in. Donald Tusk, a także Małgorzata Rozenek, która jest mamą trzech synów poczętych dzięki metodzie in vitro. Gwiazda od lat angażuje się w jej promocję. Teraz opublikowała na Instagramie zdjęcie z Donaldem Tuskiem, które pochodzi ze spotkania, podczas którego namawiała go do wsparcia prowadzonych projektów.

Jako matka i jako prezeska MRM Fundacja działam i szukam sposobów, by pary korzystające z in vitro, ich rodziny, przyjaciele i dzieci dostały wsparcie, należny szacunek i środki, które pozwolą na leczenie i spełnienie marzeń o rodzicielstwie. Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za możliwość omówienia kolejnych działań i projektów, które pomogą przywrócić potrzebne wsparcie - napisała.

Małgorzata Rozenek wyznała, że z Donaldem Tuskiem walczy o tę samą sprawę.

Jestem wdzięczna za zrozumienie, a przede wszystkim merytoryczny dialog, bo to kolejny krok do osiągnięcia tego, o co wspólnie walczymy: przywrócenie refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro.

W 2019 roku ukazała się głośna książka "In vitro. Rozmowy intymne", będąca zapisem rozmów Małgorzaty Rozenek z ekspertami, ginekologami, seksuologami oraz parami mającymi za sobą trudną drogę do rodzicielstwa. W tym samym roku gwiazda założyła fundację MRM, której celem jest wspieranie leczenia niepłodności.

