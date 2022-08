Paweł Deląg udzielił wywiadu PlayKrakow.news, w którym mówił o filmie "Młode Wilki". Wypowiedział się także à propos pomysłu na stworzenie trzeciej części produkcji. Wyznał, że tak naprawdę film nie pomógł nikomu w karierze. Wywiad obejrzał jego kolega z planu, Jarosław Jakimowicz. Na Instagramie opublikował aż dwa posty, w których zbeształ aktora.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Markowska tłumaczy się ze swojej relacji z Pawłem Delągiem

Paweł Deląg o pomyśle na kontynuacje "Młodych Wilków"

W wywiadzie aktor wyznał, że nie należy do entuzjastów pomysłu, aby po latach wrócić do kręcenia filmu z 1995 roku.

Słyszę o tym, że jest jakaś przymiarka do tego, żeby powstała część trzecia "Młodych Wilków". Nie jestem zwolennikiem tego, by wracać do tego tytułu i pewnie te "Młode Wilki" wcale już nie są takie młode.

W dalszej części rozmowy Deląg przyznał, że film nie wpłynął zbytnio na jego karierę. Padły także nazwiska kolegów z planu.

Na moją karierę na pewno wielkiego wpływu nie miał. Na karierę moich kolegów również niewielki miał wpływ, bo większość aktorów jest kojarzona dokładnie z tym filmem: Piotr Szwedes, Zbigniew Suszyński czy Jarek Jakimowicz, który teraz robi wielką karierę telewizyjną - dodał na koniec z nutką sarkazmu w głosie.

W tym momencie dziennikarz, który przeprowadzał wywiad, podchwycił temat prezentera TVP. Zapytał się, co aktor sądzi o karierze telewizyjnej Jakimowicza.

To jest dosyć przykre. Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza. Mimo wszystko trzymam kciuki, żeby ten scenariusz do trzeciej części "Młodych Wilków" był interesujący i oryginalny. Żebyśmy się znaleźni któregoś dnia na planie zdjęciowym, ale patrzę na tę próbę z lekką obawą. Zobaczymy.

Jakimowicz obraził Alison Moyet na antenie. Współprowadząca zareagowała

Jarosław Jakimowicz odpowiada Pawłowi Delągowi na Instagramie

Wywiad Pawła Deląga nie spodobał się prezenterowi TVP. Opublikował dwa żenujące posty, które pozostawiają wiele do życzenia pod względem ortografii, stylistyki a przede wszystkim poprawności politycznej. Trzeba za to przyznać, że znów zapomniał o kulturze osobistej.

Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu "Przemytnicy" my wszyscy wiemy, że jesteś gejem - pisze Jakimowicz w jednym z postów.

W dalszej części wpisu gwiazdor TVP odgrażał się, że rzekomo posiada listę partnerów seksualnych aktora, której nie zawaha się upublicznić.

Zrobię listę facetów, z którymi się spotykałeś i jak będziesz udawał gieroja, to ty ich wsypiesz, bo ja ją upublicznię.

Jakimowicz odniósł się też do kontynuacji trzeciej części "Młodych Wilków". Zdradził, że sprawa trafiła do sądu, przez jak to nazwał "oszustwa producenta".

Rzeczywiście był czas, kiedy temat "Młodych Wilków" wrócił. [...] Ci, którzy czekali na kontynuację, mówili o jednej postaci, bez której ten film nie ma sensu: Cichy (w tej roli Jakimowicz - red.). Ja nie jestem gej czy bi jak ty, tylko chłopak z Woli i jak wchodzę w tego typu układy, to wchodzę.

Wywiad z Pawłem Delągiem znajdziecie poniżej.

Jarosław Jakimowicz po roli w filmach "Młode Wilki" grał raczej epizodyczne role. Nie mógł liczyć na większe kontrakty. Przypomnijmy, że pracownik "W kontrze" już trzy razy stracił konto na Instagramie przez swoje kontrowersyjne, często szowinistyczne i homofobiczne publikacje. Brakuje mu również klasy na ekranie.

Jarosław Jakimowicz sięgnął dna. Cieszy się, że żona Tomasza Sekielskiego jest chora