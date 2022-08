Bogumiła Wander jest znaną spikerką i prezenterką telewizyjną, która przez wiele lat występowała w TVP. Niestety, jej stan zdrowia na przestrzeni lat bardzo się pogorszył i dziś gwiazda telewizji choruje na Alzheimera. Mąż kobiety, żeglarz Krzysztof Baranowski, ponownie wypłynął na szerokie wody. W rozmowie z "Faktem" przyznał, że po każdym rejsie odwiedza ukochaną w ośrodku.

Krzysztof Baranowski mówi o chorobie żony i nowej pracy

Krzysztof Baranowski od kilku miesięcy przygotowywał się do samotnego rejsu przez Atlantyk. Do wielkiej wyprawy jednak nie doszło. Właściciel jachtu, którym miał płynąć żeglarz, ze względu na wojnę w Ukrainie nie udostępnił go Baranowskiemu. Żeglarz wyznał to w rozmowie z "Faktem". Mąż Bogumiły Wander powrócił jednak na wody, ponownie został kapitanem. W okresie wakacyjnym wypływał na kilka tygodni.

Znów zostałem kapitanem Pogorii. Nowy armator tego pięknego żaglowca przypomniał sobie, że kiedyś budowałem ten jacht i nim dowodziłem, i zaproponował mi współpracę. Więc teraz regularnie wypływam na rejsy. W lipcu zrobiłem trzy, we wrześniu zrobię dwa - opowiedział "Faktowi" Baranowski, który już szykuje się do rejsu na Korsykę.

Baranowski zaznaczył, że po każdym powrocie na ląd udaje się od razu w odwiedziny do żony. Rozmawiają, lecz, jak przyznaje mężczyzna, żona żyje we własnym świecie i z trudem go poznaje.

Jak tylko wracam, odwiedzam ją. Rozmawiamy sobie, każdy na swój temat, bo ona żyje w swoim świecie. Nie sądzę nawet, żeby odnotowywała, że jestem obok tak często. A ja bywam u niej, jak tylko mogę, bo jak wypłynę, to nie ma mnie przez kilkanaście dni. Rozmawiamy więc sobie, przynoszę jej wafelki, które bardzo lubi i wtedy mówi, że to jest pyszne. No, ale to tyle ile mogłem osiągnąć. Co zrobić, jakoś muszę żyć mimo wszystko.

Bogumiła Wander poznała męża, czekając na taksówkę. Nie zjadła pstrąga

Prezenterka telewizyjna znajduje się obecnie w domu opieki. Kobieta musi poruszać się na wózku inwalidzkim i potrzebuje stałej opieki.

Bogusia wymaga całodobowej opieki lekarskiej i ośrodek jej to zapewnia, więc mimo że nasze mieszkanie jest i czeka na nią, wątpię, żeby wróciła. No, chyba że ktoś wynajdzie lek na tę okrutną chorobę.

Krzysztof Baranowski sprzedał ich wille, aby móc opłacić ośrodek w Konstancinie. Sam mieszka w małym mieszkaniu, gdzie czeka na żonę.