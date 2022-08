W piątek 19 sierpnia w Uniejowie rozpoczął się Earth Festiwal. Koncerty potrwają do niedzieli. Na scenie wystąpi cała plejada gwiazd. W piątek odbył się występ pt. Krzysztof Zalewski i przyjaciele. Muzyk zaprosił do współpracy m.in. Monikę Brodkę, Natalię Szroeder i Natalię Przybysz. Artysta wykorzystał moment na scenie, aby odnieść się do aktualnych wydarzeń ekologicznych w Polsce. Poruszył temat katastrofy na Odrze i uderzył w partię rządzącą.

REKLAMA

Zobacz wideo Ci muzycy zrobili karierę dzięki występowi w "Idolu"

Krzysztof Zalewski o partii rządzącej: Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie

Od tygodnia cała Polska żyje katastrofą ekologiczną na Odrze. Doszło do skażenia środowiska oraz masowego pomoru ryb i innych zwierząt w rzece na odcinku kilkuset kilometrów, w pięciu województwach. Na razie nie wiadomo dokładnie, jaka jest przyczyna, ale minister klimatu Anna Moskwa wskazała, że może to być wina złotych alg. Temat poruszył także Krzysztof Zalewski podczas Festiwalu w Uniejowie. W pewnym momencie wyraził swoje zdanie:

Przestańcie pleść farmazony, że Niemcy zawrócili bieg Odry - zwrócił się muzyk do PiS-u.

Krzysztof Zalewski wyśmiał też teorię TVP, że za katastrofę odpowiada "mityczny Tusk z rogami".

Kradniecie, to chociaż nas nie trujcie - apelował Zalewski.

Jego słowa wywołały okrzyki i oklaski.

Earth Festiwal. Zawadzka w bieli, Szroeder w prześwitach. Przybysz odsłoniła nogi

Earth Festiwal w Uniejowie

Earth Festival w Uniejowie to szczególny festiwal. Połączenie dobrej muzyki, rozrywki oraz edukacji i ekologii.

W tym roku czekają nas trzy wspaniałe koncerty: dwa poświęcone ekologii, żywiołom i Matce Ziemi, jeden poświęcony wojnie na Ukrainie. Ziemia to nasz wspólny dom, a wojna i ekologia to globalne sprawy, a przecież wszyscy chcemy żyć w świecie pełnym pokoju i harmonii, i taką też przyszłość chcemy zapewnić kolejnym pokoleniom - mówiła Nina Terentiew.

Co sądzicie o zachowaniu muzyka?