19 sierpnia w warszawskiej Hali Gwardii odbyła się impreza Maybelline New York Stories. Na ściance nie zabrakło celebrytek. Najbardziej spośród nich wyróżniała się Olga Kalicka.

Olga Kalicka w crop topie i kapitalnej marynarce. Buty do wymiany

Olga Kalicka brylowała na imprezie marki kosmetycznej. Tego dnia aktorka, która zdobyła największą popularność dzięki roli w "Rodzince.pl", postawiła na biały, odcinany pod biustem crop top i pasujące do niego kolorem szerokie spodnie wykończone ściągaczami. Komplet od Versace uzupełniała długa, oversizowa marynarka w odcieniu brudnej zieleni. Do tego sandały na szpilce z modnymi w tym sezonie przezroczystymi paskami. Trzeba przyznać, że buty to największy mankament tej stylizacji. Wyglądają na za małe, a stopy aktorki są w nich ściśnięte. Nie ratuje ich nawet neonowy pedicure.

Olga Kalicka Fot. AKPA

Na uwagę zasługują za to zaczesane do tyłu proste włosy Kalickiej. Do tego festiwalowy makijaż. Aktorka podkreśliła zwłaszcza oczy. Opłaciło się, bo wyglądała świeżo i dziewczęco.

Na imprezie pojawiły się też między innymi: Marietta Witkowska, Magda Bereda czy Gabriela Nowak-Skyrpan znana szerszej publiczności jako Bryska. Ich zdjęcia z imprezy znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu. Kto według was prezentował się najlepiej?

