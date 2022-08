Top of the Top Sopot Festival za nami. Podczas imprezy wiele gwiazd zaprezentowało się w ciekawych i niebanalnych kreacjach. Było jednak też dużo różu, co nie umknęło uwadze Karolinie Domaradzkiej.

Karolina Domaradzka o trendzie z Top of the Top Sopot Festival. Nie miała litości

Najlepiej ubraną gwiazdą tegorocznej odsłony Top of the Top Sopot Festival była z pewnością Agnieszka Woźniak-Starak. Prezenterka, która współprowadziła galę, zachwyciła zwłaszcza w długiej, czerwonej i mieniącej się sukni. Do tego wyrazista biżuteria i... kosmiczne buty. Wiele mówiło się też o kreacji Pauliny Krupińskiej, która postawiła na zwiewną i kusą sukienkę. Nie zabrakło też gwiazd, które paradowały po scenie w stylizacjach opierających się na neonowym różu, który stał się popularny dzięki najnowszej kolekcji Valentiono i został nazwany "Valentino Pink PP". Uwagę na to zwróciła Karolina Domaradzka. Niestety, stylistce nie spodobało się, że wiele gwiazd poszło tym tropem. A w elektrycznym różu mogliśmy zobaczyć Kayah, Margaret, Annę Kalczyńską, Ralpha Kaminskiego. Różowe stylizacje mieli na sobie też Bovska czy Nick Sincler.

Przygotowuję komuś stylówkę na większą imprezę (info niebawem) i dziś mówię tej osobie "Absolutnie nie idziemy w róż, bo to wiocha, zobaczysz, wszyscy będą w różu, bo się Valentino naoglądali i będą chcieli pokazać, jacy są światowi..."

- napisała pod kolażem zdjęć gwiazd, które na tegorocznym Top of the Top Sopot Festival wystąpiły w różu.

Właśnie w taki sposób rodzi się komercyjny trend, który jednocześnie staje się martwy dla mody - dodała.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich gwiazd, które na sopockiej scenie, podczas Top of the Top Sopot Festival, zaprezentowały się w neonowym różu. Faktycznie, jest ich naprawdę wiele.