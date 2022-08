Piotr Stramowski jest w stałym kontakcie z fanami i chętnie dzieli się z nimi różnymi ciekawostkami na swój temat. Na jego instagramowym profilu nie brakuje kadrów ukazujących zarówno jego życie prywatne, jak i zawodowe. Tym razem aktor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z młodości. Poznalibyście go?

Zobacz wideo Czy Piotr Stramowski zagra transwestytę?

Piotr Stramowski na zdjęciu jako 20-latek. Fani: O rany!

Piotr Stramowski wrócił wspomnieniami do czasów studenckich i opublikował na Instagramie zdjęcie, które zostało wykonane w 2007 roku. Na fotografii sprzed lat nie jest jednak sam. U boku aktora możemy zobaczyć kolegów, którzy również uczęszczali do Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. W sekcji komentarzy posypały się miłe słowa skierowane w stronę wszystkich panów. Niektórzy internauci pozwoli sobie również zażartować ze zdjęcia.

O rany! Długo się ukrywaliście przed byciem ciachem.

Wyglądacie tak, jakbym otworzył "Teleexpress" i zobaczył reklamę wenezuelskiej telenoweli - czytamy na Instagramie.

Na fotografię zareagowała także Adriana Kalska. Aktorka pod zdjęciem zostawiła emotikony serduszek.

To nie pierwszy raz, gdy Stramowski wrzucił do sieci zdjęciem z młodości. W zeszłym roku pochwalił się kadrem, na którym widać, jak oddaje się wędkarskiej pasji nad jeziorem. Do fotografii zapozował wówczas ze złapaną przez siebie rybą.

16 lat się miało... Na rybki się chodziło... - napisał wówczas Stramowski na Instagramie.

To zdjęcie również spotkało się z pozytywnych odbiorem fanów, którzy nie szczędzili mu komplementów.

Piotr Stramowski wszedł w dyskusję z internautami na temat migrantów. Puściły mu nerwy