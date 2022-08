5 października minie osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej. Dwa dni później w kinach zadebiutuje film produkcji Telewizji Polskiej pt. "Ania", który będzie hołdem dla zmarłej aktorki. Rodzina gwiazdy już widziała produkcję i zapewnia, że przedstawiony obraz pokaże prawdziwe, prywatne oblicze Anny Przybylskiej. Do oficjalnej premiery musimy poczekać do jesieni, jednak już możemy zobaczyć mały przedsmak tego, co będzie na nas czekać w kinach.

Anna Przybylska uhonorowana we wzruszającym klipie

Kilka dni temu poinformowano, że piosenkę do filmu "Ania" zaśpiewał Andrzej Piaseczny, który przez wiele lat przyjaźnił się z aktorką. 19 sierpnia premierę miała piosenka oraz teledysk do filmu.

Krzyczę ci: "Tańczyć, światła nie gasić, więcej dotykać, co znika i tak! Spieszyć, się kochać, nawet od nowa! Niczego nigdy nie żałować, nigdy nie żałować". I właśnie było tak... - słyszymy w refrenie.

Bieniuk widział już dokument o Przybylskiej. "Niesamowita karuzela uczuć"

Do piosenki powstał teledysk, na którym możemy zobaczyć nie tylko masę zdjęć zmarłej aktorki, ale również sporo niepublikowanych wcześniej nagrań z rodzinnego archiwum. Są to filmy z wakacji czy rodzinnych uroczystości. Najbardziej rozczulający jest fragment z porodówki, na którym Anna Przybylska trzyma swoją pociechę chwilę po urodzeniu. Zobaczcie zresztą sami.

Zapowiadany na jesień film ma charakter dokumentu. Przed kamerą wspomnieniami związanymi z Anną Przybylską podzieliła się rodzina aktorki, ale również koledzy i koleżanki z branży m.in. Andrzej Piaseczny, Katarzyna Bujakiewicz, Anna Dereszowska czy Michał Żebrowski.

