Piotr Balicki nie żyje. Miał czerniaka. Odszedł w wieku 38 lat

Informację o śmierci Piotra Balickiego przekazała rodzina w rozmowie z serwisem Plejada. Konferansjer i współtwórca wielu programów rozrywkowych stacji TVN w lutym 2022 roku poinformował, że ma nowotwór.

(...) Mój dom to obecnie sala nr 2 gdzieś w Centrum Onkologii. Rozpocząłem dość brutalną walkę z wilkiem. Nie ma spektakularnie pozytywnych perspektyw. Ok, pogodzę się z tym. Dlatego od dziś, pisząc właśnie ten konkretny post, chcę starać się wrócić do chociaż jednej jedynej rzeczy, której wilk mi nie odebrał, a która w moim życiu prowadziła mnie zawsze! Do poczucia humoru - pisał wówczas na Instagramie.

W maju 2022 roku był gościem w programie "Miasto Kobiet", gdzie przyznał, że lekarze dają mu jedynie 30 proc. szans na pokonanie choroby.

Piotr Balicki nie żyje

Jeszcze podczas czwartkowego festiwalu w Sopocie Marcin Prokop na scenie wysyłał słowa wsparcia dla chorego kolegi. Niestety te na nic się nie zdały. Piotr Balicki zmarł w wieku zaledwie 38 lat.

Piotr Balicki od lat pracował przy programach telewizyjnych. Widzowie mogą kojarzyć go z roli trenera w programie "Mali giganci", jednak był to tylko epizod w jego karierze. Piotr Balicki był animatorem publiczności, specjalistą do spraw autoprezentacji oraz reżyserem. Pracował przy takich programach jak: "Mam Talent!", czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Czerniak, z którym zmagał się Piotr Balicki jest najgroźniejszym nowotworem skóry. Warto wiedzieć wcześniej, jak można go rozpoznać, dlatego zachęcamy do lektury poniższych tekstów.

