Kylie Jenner, Kim oraz Khloe Kardashian były obecne na imprezie firmy 818 Tequili, której właścicielką jest Kendall Jenner. Choć ona błyszczała, siostry nie były gorsze. Wszystkie postawiły na ultra-dopasowane sukienki albo body. Z tłumu wyróżniał się jeden z gości, Justin Bieber, który wybrał na tę okazję luźny look - dresowe spodnie i bluzę z kapturem. Nie wyglądał, jakby chciał tam być, na co zresztą wskazywała jego mimika.

Kylie, Khloe i Kim na imprezie u Kendall Jenner. Uwagę zwracało małżeństwo Bieber

Zupełnie inne wrażenie sprawiała ukochana Justina, Hailey Bieber, która szeroko uśmiechała się do obiektywu paparazzi i zmierzających na imprezę koleżanek z klanu Kardashian&Jenner. Wybrała - w porównaniu do męża - dosyć elegancką stylizację - marynarkę z wycięciami na bokach i zakolanówki, które podkreślały jej szczupłe nogi. Na czerń, tak jak Hailey, zdecydowała się także Khloe Kardashian, która przemierzała ulicę w przylegającym do ciała kombinezonie. Podobny model wybrała Kim Kardashian, tyle że w odcieniu szarości.

Kim Kardashian EASTNEWS

W jaśniejszych odsłonach zobaczyliśmy z kolei m.in. organizatorkę imprezy Kendall Jenner - w sięgającej niemal ziemi białej sukience. Na tle reszty wyróżniała się także Kylie Jenner w jeansie, która na imprezę przybyła z czteroletnią córką Stormi. Zdjęcia gwiazd, zmierzających do SoHo House w Malibu, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

