Mama Agnieszki Woźniak-Starak ostrzegła ją przed związkiem z Piotrem. "Dziecko, uważaj"

18 sierpnia 2022 roku minęły trzy lata od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Producent filmowy był uwielbianą przez wszystkich duszą towarzystwa. Jednak początki jego znajomości z Agnieszką Woźniak-Starak nie należały do najłatwiejszych. Dziennikarka poznała go, wybierając się ze znajomymi na imprezę do "tego Staraka", którego nie miała nawet ochoty poznawać. Przez dłuższy czas była niewzruszona na zaloty milionera i jak się okazuje, "niedaleko pada jabłko od jabłoni". Gdy Agnieszka Woźniak-Starak w końcu dała mu szansę, mama dziennikarki ostrzegała ją przed hulaszczym trybem życia jej adoratora. Miłość i uznanie przyszły z czasem.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Historia miłości Agnieszki Woźniak-Starak i Piotra Woźniaka-Staraka. Niecodzienne zaręczyny, bajkowy ślub i tragiczny koniec

Zobacz wideo Edward Miszczak o Piotrze Woźniaku-Staraku: "Człowiek dotknięty palcem bożym"

Piotr Woźniak-Starak musiał zapracować na uznanie teściowej. Mama Agnieszki ostrzegała ją

27 sierpnia tego roku Agnieszka i Piotr obchodziliby szóstą rocznicę ślubu. Uczucie miedzy nimi rozkwitało powoli. Ponoć stale wpadali na siebie przy różnych okazjach, w związku z czym prezenterka uwierzyła, że być może jest to jakiś znak. Gdy po prawie roku zdecydowała się dać mu szansę, jej mama podzieliła się z nią obawami. Początkowo nie była zachwycona faktem, że córka chce związać się z milionerem:

Moja mama od początku powiedziała: Dziecko, uważaj, to jest playboy, milioner, ugania się za celebrytkami - zdradziła prezenterka w wywiadzie dla "Pani".

Starak Piotr Wozniak, Agnieszka Starak Woźniak kapif.pl

TVN odcina się od Piotra Kraśki? Wymowny gest podczas festiwalu w Sopocie

Obawy rodzicielki dziennikarki okazały się niesłuszne i ta sama z czasem pokochała zięcia. Piotr Woźniak-Starak oświadczył się ukochanej w 2015 roku podczas corocznego balu TVN. Rok później w pałacu Ca'Vendramin Calergi przy Canal Grande w Wenecji powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ich związek był pełen miłości, ale niestety przerwała go niespodziewana śmierć producenta filmowego. Milioner nie doczekał trzeciej rocznicy ślubu z ukochaną, ale przed śmiercią zdążył wręczyć ukochanej niezwykły prezent.