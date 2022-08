Jeszcze kilka lat temu nikt nie wiedział, kim jest Blanka Lipińska. Wszystko się zmieniło, gdy na półkach pojawiły się erotyki jej autorstwa. Książki okazały się tak wielkimi hitami, że szybko na ich podstawie zaczęły powstawać kolejne filmy. W tym roku premierę miała druga część erotycznej trylogii. Co ciekawe, na trzecią część fani nie musieli czekać zbyt wiele, bo tylko kilka miesięcy. Film na Netfliksie pojawi się 19 sierpnia 2022, a Blanka Lipińska z głównymi aktorami ruszyli już na podbój Stanów Zjednoczonych. Jak wypadli na czerwonym dywanie?

Blanka Lipińska bryluje na premierze "Kolejnych 365 dni" w Nowym Jorku

18 sierpnia w czwartek wieczorem w kinie The Paris Theatre na Manhattanie odbyła się premiera "Kolejnych 365 dni" Blanki Lipińskiej. Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć Michele Morrone, który tradycyjnie postawił na klasyczny garnitur. Blanka na tej wyjątkowy wieczór wybrała sukienkę mini, do której dobrała ciemne okulary oraz ciężkie buty. Postawiła na rockową stylizację, co w tym konkretnym przypadku sprawdziło się doskonale. Na innych styl zdecydowała się Anna-Maria Sieklucka, która zaprezentowała się w przylegającej sukience z wycięciami na dekolcie. Aktorka zaczesała włosy do tyłu i eksponowała swoje długie nogi.

Blanka Lipińska, Anna-Maria Sieklucka, Michele Morrone EAST NEWS

Kto wypadł najlepiej na ściance? Oceńcie sami, zaglądając po więcej zdjęć do naszej galerii na górze artykułu.

